Bussen van Zeeuws touringcarbedrijf worden omgebouwd tot Stem-bus

De stemmers stappen voorin de bus in, stemmen en gaan er aan de achterzijde weer uit (foto: Van Fraassen Traveling)

Voor John Hage van het touringcarbedrijf was het een makkelijke afweging: de bussen stonden toch stof te vergaren. "Door de coronasituatie waren we noodgedwongen op zoek naar alternatieve werkzaamheden en toen was dit idee geboren. Dus hebben we zelf contacten gelegd. Want we moeten naar de mensen toe om geen ophoping van mensen te krijgen bij de stemlocaties."

Nog geen aanvragen uit Zeeland

Het idee is dat de stemmers aan de voorzijde de bus inlopen, stemmen en aan de achterkant de bus weer verlaten. De eerste vijf bussen gaan naar de gemeente Haarlem. "En we hebben nog meerdere trajecten lopen in het land." Maar tot nu toe heeft Hage nog geen aanvragen uit Zeeland. "Vanuit Zeeland blijft het nog erg stil tot nu toe, maar wie weet komt dat nog."

Het was een 'bijzonder jaar', zegt Hage. "De eerste lockdown was toch wel het heftigst. Daarna werd het wat vrijer en kregen we weer mondjesmaat wat ritten. Maar al het normale vervoer, zoals schoolreisjes, dat is zeer minimaal tot niet." En daarom is hij blij dat hij nu toch iets met de bussen kan doen.

Bussen touringcarbedrijf omgebouwd tot stembus