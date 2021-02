Jan op Aruba: 'Alle coronamaatregelen zijn hier zonder boe of bah verlengd tot maart'

Jan Lamper met zijn vrouw, zoon en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

Wat de coronamaatregelen betreft is er weinig veranderd, zei hij vanmiddag in het radioprogramma Zeeland komt thuis. "Hier is eigenlijk alles zonder boe of bah verlengd tot maart. Ik heb daar verder geen geen op- of aanmerkingen over gehoord", aldus de geboren Yersenaar.

Avondklok blijft

Dat betekent onder meer dat de avondklok blijft, die duurt er van 23.00 tot 04.30 uur. "Verder mag je nog steeds geen feestjes houden met meerdere personen, maar je mag gelukkig nog wel in het restaurant met zes mensen aan één tafel zitten." Dat zal in het koude Nederland, waar alle restaurants dicht zijn, voor veel mensen jaloersmakend klinken.

Wat aantallen besmettingen gaat het er iets anders aan toe dan in Nederland. Zo is daar wél bekend hoeveel actieve besmettingen er zijn en wordt er volgens Lamper naast de nieuwe besmettingen die erbij komen ook bekendgemaakt hoeveel er weer afgaan.

Toeristen of Arubanen

"Er zijn nu zo'n 300 à 350 gevallen en er komen op een dag bijvoorbeeld twintig bij en weer dertig af of vijf bij en één af." Bovendien wordt er ook bekendgemaakt of het om toeristen of Arubanen gaat. "Dus je hoort op de radio iedere dag een overzicht, van: zoveel tests zijn er uitgevoerd en er zijn zoveel positieve testresultaten bij de lokalen zoveel bij de toeristen."

Brug over de Spaanse Lagune op Aruba, waar geesten zouden rondwaren (foto: Jan Lamper)

Dat de avondklok is verlengd zal overigens voor één plek op het eiland weinig effect hebben, vertelt Lamper. Daar ie je sowieso 's avonds weinig auto's op de weg. "Vooral de oudere Arubanen komen er niet na zonsondergang, omdat ze geloven dat het er spookt."

'Geesten in de rotsen'

Het gaat volgens Lamper om de Spaanse Lagune, en dan met name de Franse pas. "Daar zaten in 17e eeuw Franse zeerovers die er werden overvallen door indianen die in de grotten leefden. Om waak te nemen hebben de Fransen brand gesticht bij die grotten, zodat die indianen allemaal gestikt zijn. Oude Arubanen zeggen daarom dat er nog geesten zitten in die rotsen en die durven daar dus 's avonds niet over die weg te rijden." Zelf heeft hij er weinig last van. "Het is er zo mooi daar!"

De Spaanse Lagune, waar geesten zouden rondwaren, maar Jan Lamper heeft daar geen boodschap aan (foto: Jan Lamper)

Lamper maakt zich dus geen zorgen over geesten, maar wél over de andere weggebruikers. "Je komt af en toe nog weleens iemand onderweg tegen die niet meer zo in staat is om te rijden, als je snapt wat ik bedoel."