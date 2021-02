Twee gewonden bij steekpartij op de Markt in Middelburg, vier daders voortvluchtig

Politie zet deel van de Markt in Middelburg af na steekpartij (foto: Omroep Zeeland)

Het steekincident van vanavond vond volgens de politie rond 19.00 uur plaats op de Markt. Vermoedelijk zijn de slachtoffers na de steekpartij weggevlucht en is uiteindelijk een van hen in elkaar gezakt op de Gravenstraat.

Twee ambulances en een traumahelikopter

Er werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen naar de Gravenstraat. Eén persoon is ter plaatse behandeld, de ander is per ambulance afgevoerd. Hoe dit slachtoffer er aan toe is, is nog niet bekend.

Politie en ambulance in Gravenstraat na steekpartij (foto: HV Zeeland)

De helikopter is naar Heinkenszand gevlogen om daar een overdracht te regelen met de ambulancedienst. Onduidelijk is nog of de gewonde verder is vervoerd met de traumahelikopter of dat het traumateam heeft geholpen met het stabiliseren van het slachtoffer, waarna die met de ambulance verder is vervoerd naar het ziekenhuis.

Twee plekken afgezet

De politie heeft twee plekken in de het centrum van de stad afgezet voor onderzoek: in de Gravenstraat en op de Markt. Na het steekincident was het erg onrustig in de omgeving. Er ontstond ook een vechtpartij waarbij de politie moest ingrijpen. Het is nog niet bekend of daarbij aanhoudingen zijn verricht. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Precies een dag eerder vond er ook al een steekincident plaats in het centrum van Middelburg, daarbij raakte een 61-jarige man gewond. Dat gebeurde bij de Geerepassage, zo'n 200 meter van de Gravenstraat vandaan. Volgens de politie sprak de man twee jongens aan nadat die een sneeuwbal tegen zijn hoofd hadden gegooid.

Lees ook: