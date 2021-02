Toch nog Vlissings park vernoemd naar 'asbest-dokter' Stumphius

Dokter Jan Stumphius (foto: Museum Scheldewerf)

De SGP-fractie had de pijlen vooral gericht op de nieuwe wijk Scheldekwartier in Vlissingen, maar het dagelijks gemeentebestuur meldde eerder dat alle straatnamen in die wijk al vergeven waren en dat er dus geen straat of kade naar hem vernoemd zou worden. Het leek er dus op dat de partij en de nabestaanden Jan Stumphius bot vingen.

Stumphius was in de jaren '50 tot en met '70 bedrijfsarts bij scheepswerf De Schelde. Hij bewees in 1969 dat blootstelling aan asbest in verband stond met het ontstaan van mesothelioom, wat later in de volksmond asbestkanker is gaan heten. Zijn onderzoek zorgde ervoor dat De Schelde al in datzelfde jaar stopte met het gebruik van asbest.

Maar de straatnamencommissie van de gemeente heeft er nog eens naar gekeken en er bleek toch nog een mogelijkheid te zijn: het park in het Scheldekwartier kon nog een nieuwe naam krijgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier ook mee ingestemd, dus krijgt Vlissingen alsnog een naambordje Jan Stumphius erop.

Toestemming gegeven

Inmiddels hebben de nabestaanden van dokter Stumphius ook toestemming gegeven dat het toekomstige park in Scheldekwartier naar hun vader vernoemd mag worden. De naamgeving van het park wordt nu ter inzage gelegd voor de periode van zes weken.

De SGP zegt in een reactie heel erg blij te zijn met dit resultaat. Er volgt nog te zijner tijd een feestelijke onthulling van het park, laat de SGP-fractie weten.

Lees ook: