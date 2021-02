Extreme Valentijnsdrukte bij Zeeuwse bloemisten vanwege corona

Het online bosje rozen is erg in trek dit jaar bij bloemisten (foto: ANP)

Jaap Wisse uit Heinkenszand heeft aan het begin van de week al rozen ingekocht en is gisteren begonnen met het maken van boeketten. "Vandaag zijn de eerste boeketten de deur al uit. Mensen willen graag dat hun bestelde boeket op tijd geleverd wordt, zeker vanwege de weersomstandigheden die bij sommige pakketdiensten voor nogal wat vertraging zorgen", vertelt Wisse.

Makkelijker online

Het is voor geliefden vanwege corona lastig om elkaar te bezoeken. Ook een gezellig avondje uit eten zit er niet in. Daarom is volgens Wisse het aantal bestellingen bij zijn bloemist met dertig procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. "Het is een stuk makkelijker om te online te bestellen en de bloemen te laten bezorgen. Zo kun je op afstand alsnog een geliefde verrassen", aldus Wisse.

Jeroen Peeters uit Terneuzen ziet ook dat zijn webshop enorm goed draait. "Het online bestellen is niet alleen rond Valentijnsdag druk, maar zelfs het hele jaar. Het aantal bestellingen is zelfs verdubbeld", zegt hij.

'Stagiaires ingezet'

Corné Joziasse uit Middelburg kan erover meepraten. "We hebben weken gehad dat het aantal bestellingen met vijftig procent is toegenomen. Extra personeel hebben we niet hoeven aannemen, maar de stagiaires worden wel vaker ingezet zodat we de orders kunnen voltooien."