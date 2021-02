Een supergroot hotel, alleen voor insecten

Een insectenhotel is een kast gemaakt van allerlei materiaal, zoals boomstammetjes, bamboe en takken waar verschillende insecten een nest in kunnen maken. Volgens Dorien de Vrieze van Traas Nature Care, verantwoordelijk voor de bouw van dit insectenhotel, is het geen probleem dat de beestjes zo dicht bij elkaar in de buurt wonen . "Het blijkt dat verschillende soorten insecten prima samen kunnen leven in zo'n hotel. Zolang ze maar uit elkaars kamer blijven."

Hard nodig

Volgens De Vrieze stijgt de vraag naar insectenhotels de laatste jaren en dat heeft vooral te maken met bewustwording. "Insecten hebben het steeds moeilijker om te overleven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de wilde bij, dan zie je dat deze populatie met zo'n vijftig procent is afgenomen. Mensen krijgen dus in de gaten dat hier iets aan gedaan moet worden."

Verstedelijking

Dat insecten het steeds moeilijker hebben, komt volgens de Vrieze voornamelijk door de verstedelijking. "Er worden overal huizen gebouwd, dus er is minder groen. Daarnaast worden tuinen op een andere manier ingericht, waardoor insecten ook minder ruimte hebben om zich te nestelen. Hierdoor krimpt de populatie en dat kan natuurlijk niet. Want insecten zijn namelijk ontzettend belangrijk voor het voortbestaan van de mens."

Iedereen zou een insectenhotel in de tuin moeten plaatsen." Dorien de Vrieze - Traas Nature Care

De Vrieze vindt eigenlijk dat iedereen een insectenhotel in de tuin zou moeten plaatsen. "Je hebt ook kleine kasten die je kan ophangen in je tuin. Dus wanneer iedereen dit zou doen helpen we de insecten om zich voort te planten." Ook het feit dat het voor kinderen enorm leerzaam is, vooral in de grote steden, zou volgens De Vrieze een reden moeten zijn om een klein insectenhotel aan te schaffen.

Hotel moest op bloem lijken

Ze is blij dat het grootste insectenhotel van Zeeland eindelijk klaar is en over een aantal weken geplaatst wordt in Park Pronkenburg. "Het was namelijk best wel een ingewikkeld project. Naast de grote afmeting, moest het insectenhotel op een bloem lijken. De gemeente Kapelle heeft namelijk als slogan 'De bloesem van Zeeland' en daar wilden we dus iets mee doen."

Een insect op weg naar zijn hotel (foto: Traas Nature Care)

Het insectenhotel is gemaakt van cortenstaal en opgevuld met allerlei materialen, zoals stenen kruiken, dakpannen en allerlei soorten hout waar insecten zich goed in kunnen nestelen. Of het ook de grootste van Nederland is durft De Vrieze niet te zeggen. "Je hebt namelijk ook een aantal faunamuren in Nederland en die zijn natuurlijk veel groter. Maar kijkend naar de vorm en de constructie behoort hij wel tot één van de grootste insectenhotels en daar ben ik best een beetje trots op."

Zoem zoem

De Vrieze hoopt dan ook dat andere Zeeuwse gemeenten het voorbeeld van Kapelle zullen volgen en dat over een paar jaar overal in Zeeland het gezoem van insecten weer duidelijk te horen is.