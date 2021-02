Michael van Oostende brengt werelden bij elkaar in 'Lieg Tegen Mij'

Hoe noem je je zelf rapper, dichter, 'spoken word' artiest?

"De term schrijver vind ik wel het meest allesomvattend, want alles wat ik doe, heeft daar mee te maken. De muziek doe ik daar dan ook nog bij."

'Lieg Tegen Mij' speelt zich voor een deel af in een kantoortuin.

"Het leek me leuk om die wereld ook in de muziek te brengen. Ik werk op een kantoor in de arbeidsbemiddeling. In dit geval is het kantoor de setting voor een raar verhaaltje."

Begin je dan met de tekst of met de muziek?

"Ik wilde in dit liedje muziek en het verhalende samenbrengen. Op de muziek had ik een liedje geschreven en ik had daar een verhaal bij. Ik dacht, als ik dat erin zet als een kort verhaal in het liedje, dan komen die twee werelden van het schrijven en de muziek ook nog bij elkaar daarin."

Af en toe denk ik: zeg maar iets liefs tegen mij. Het hoeft niet eens de waarheid te zijn, als het maar even iets blijs en vrolijks is" Michael van Oostende

Precies een jaar geleden verscheen boek en album Levenslust en toen kwam corona. Zijn je teksten daardoor beïnvloed?

"Ja, het laatste liedje gaat daar sterk over, dat je je wilt afsluiten voor alles wat je in het nieuws op tv ziet, omdat het niet allemaal blij is. Je wereld klein houden en je bezig houden met dingen die heel dicht bij je zijn en de ver van je bed show bewust willen afsluiten."

Tegen wie zeg je eigenlijk 'Lieg Tegen Mij'?

"Tegen de hele wereld. Het gaat over het overspoeld worden met informatie, en niet altijd weten wat je ermee moet. Af en toe denk ik: zeg maar iets liefs tegen mij. Het hoeft niet eens de waarheid te zijn, als het maar even iets blijs en vrolijks is."

De wereld van kantoor, schrijven en muziek komen bij elkaar in Lieg Tegen Mij, vertelt Michael van Oostende.

