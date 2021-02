Valentijnsdag: Tips om de vlam weer aan te wakkeren

Liefde in de lucht (foto: Luan Fazliu)

"Een van de belangrijkste dingen is echt je best blijven doen", zegt relatiecoach Yvonne Nieuwenhuizen uit Kapelle in radioprogramma de Zeeuwse Kamer. "Door doelen te stellen in je relatie gaat het vuurtje weer van de waakvlam."

Op elkaars lip = druk op de relatie

Deze periode, waarin we veel thuis zijn, misschien zelfs op elkaars lip zitten, zorgt bij veel stellen voor druk op de relatie. Het is daarom belangrijk om je relatie zo nu en dan als prioriteit te stellen. Valentijnsdag kan daar een uitgelezen moment voor zijn. Maar wat kun je doen?

Relatiecoach Yvonne Nieuwenhuizen gaf tips in het radioprogramma Zeeuwse Kamer:

Zeeuwse Kamer over Valentijnsdag

Ten eerste is het belangrijk om te bedenken wat je partner leuk vindt. "Het is soms goed om daar een gesprek over te voeren", zegt Nieuwenhuizen. "Om te kijken of jouw aanname eigenlijk wel klopt."

Ontdek Zeeland met een mooie winterwandeling (foto: Ria Overbeeke)

Smaken verschillen en dat geldt dus ook voor de perfecte date. Hierbij wat suggesties voor een Zeeuwse Valentijnsdag. Voor ieder wat wils.

Voor de romanticus

Laat een romantisch diner van je favoriete restaurant bezorgen bij jou thuis. Kaarsje aan, bosje bloemen erbij, en deze afspeellijst met Zeeuwse liefdesliedjes maakt de sfeer compleet!

Voor de filmliefhebber

Een romantische filmavond is ook nooit mis. Heb je een beamer in huis? Maak dan je eigen thuisbioscoop! En kies eens voor een film met een Zeeuws tintje, zoals Weg van jou, Wilde Mossels of Dorsvloer vol confetti. Herken jij plekken waar je wel eens bent geweest?

Voor de avonturier

Maak een mooie wandeling door een natuurgebied, het liefste een waar je nog nooit geweest bent. In onze provincie zijn er genoeg prachtige plekken om te ontdekken, zoals Oranjezon, Boswachterij Westerschouwen of De Schotsman. Vergeet je thermoskan met warme chocomelk niet!

Voor de sportieveling

Pak je schaatsen en ga het ijs op, zolang het nog kan! Hier vind je onze kaart met schaatsplekken. Let op: vanaf zondag geven ze warmere temperaturen af, dus controleer van tevoren of het ijs nog goed is.

Voor de ochtendmens

Veel horecaondernemers bezorgen zondag romantische ontbijtjes. Een paar rozenblaadjes op het bed, een glaasje (0.0%) champagne erbij en voilà: happy Valentine's!

Hartje in het zand (foto: Elize)

Wat je ook gaat doen, uiteindelijk is het volgens Nieuwenhuizen het belangrijkst dat je iets samen doet. Daar krijg je frisse energie en een gevoel van verbinding van. En dat kunnen we wel gebruiken in deze tijd.