Wederom protest tegen coronamaatregels

De Valentijnstocht voor de Vrijheid kreeg de naam door Valentijnsdag, morgen 14 februari. De deelnemers liepen in stilte vanaf de Loskade, via de Dam naar de Markt. Daar waren er verschillende sprekers die kritiek uitten tegen de genomen maatregelen van het kabinet.

Bij eerdere demonstraties waren de deelnemers luidruchtiger en werd er soms gescandeerd tegen het kabinet. Volgens mede-organisator Ferry Meijer is daar van afgezien, omdat niet iedereen zich fijn voelt bij de luidruchtige aanpak. "Het is ook om duidelijk te maken dat we geen corona-ontkenners zijn, maar wel tegen alle maatregelen."

Passanten begrijpen protest

Onderweg waren er door de kou niet veel toeschouwers, maar die er waren zijn zeker niet allemaal tegen het protest. "Ik vind het juist goed dat dit geluid wordt gehoord," vertelt een jongere in het centrum. "De regels zijn te heftig en veel ondernemers gaan er kapot aan." Ook een oudere voorbijganger begrijpt het. "Het zou beter zijn wanneer de jongeren meer ruimte krijgen en wij als ouderen juist thuis blijven."

In de afgelopen maanden werden al meerdere protestmarsen georganiseerd door Zeeland in Opstand. De grootste was eind november in Goes toen 150 mensen meeliepen tijdens de zogenoemde Vrijheidsmars. De politie was met een flink aantal aanwezig. Tijdens de mars liepen toen meerdere agenten mee en werd de groep door een drone in de gaten gehouden. Eén demonstrant werd aangehouden, maar zijn zaak werd al snel geseponeerd.

De stille toch liep dwars door het centrum van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

