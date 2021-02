Liefde in tijden van corona: de succesverhalen

Daten in coronatijd is voor velen een uitdaging (foto: ANP)

Hanna Hoogerhuis uit Burgh-Haamstede is al een lange tijd gescheiden en vond het prima om vrijgezel te zijn. "Ik ga nooit meer samenwonen", riep ze jarenlang. Ze had al vaak gedatet via datingssites, maar daar was ze helemaal klaar mee. "Daten gaat vaak heel erg over oppervlakkigheid. De eerste vraag is altijd 'wat doe je?', maar voor mij gaat het veel meer om 'wie ben je?'."

Iemand om op terug te vallen

Via een datingssite kreeg Hanna onverwachts - ze dacht dat haar profiel niet meer actief was - een bericht binnen. Na wat heen en weer chatten besloot ze af te spreken met de geïnteresseerde. "Dan weet ik het meteen."

Om 10 uur 's ochtends stond ze op de parkeerplaats bij natuurgebied Oranjezon. En daar was Henk. Op het eerste bankje dat ze tegenkwamen zaten ze de hele dag te kletsen, de tassen tussen hen in om de afstand te bewaren. Maar die afstand voelden ze niet. "Ik ken jou en jij kent mij, dat gevoel had ik", vertelt Hanna. "Het was zelfs zo dat de één alleen theekopjes mee had en de ander een thermoskan." Alles klopte.

Hanna Hoogerhuis en haar nieuwe liefde Henk (foto: Hanna Hoogerhuis)

Dat ze niet uit eten konden, of naar de bioscoop, vond Hanna alleen maar een voordeel. "Dan heb je ook de kans dat je wordt gezien en dat je vriendinnen zeggen: 'oh, wat een leuke man!' Terwijl je daar zelf dan nog niet over uit bent." Nu kon ze in alle rust nadenken of ze het wat vond. Hoewel ze daar niet lang de tijd voor nodig had.

Inmiddels zijn Henk en Hanna veel bij elkaar en hebben ze plannen om samen te gaan wonen. Voor Hanna is het een moeilijke tijd. Haar oudste dochter was al een tijd lang ernstig ziek en is vorige week overleden. "Het is fijn dat ik nu iemand heb om op terug te vallen."

'Spring in het diepe'

Alain Seghers uit Hulst was zijn huidige vriendin zonder corona waarschijnlijk niet eens tegengekomen. Raquel komt uit Ecuador en was met een familievisum op bezoek bij haar zus in Kapelle. Ze moest eigenlijk terug naar haar thuisland, maar door de coronamaatregelen kon ze niet terugvliegen.

Via sociale media kwamen Alain en Raquel elkaar tegen. Dat klikte goed. Toen Raquel's zus grapte: "Als jullie te dicht bij elkaar komen, ga je maar bij hem in quarantaine", klonk dat eigenlijk wel als een goed idee. En zo geschiedde.

"Dat kwam echt puur door corona, normaal gesproken zou ik zo'n stap niet zo snel zetten", zegt Alain. "Normaal ontmoet je elkaar en ga je eerst rustig daten, maar dat kon nu niet."

De gezamenlijke quarantaine was een succes en de aanbevolen twee weken liepen over in drie maanden. Op dit moment is Raquel terug in Ecuador, maar ze heeft inmiddels een aanvraag lopen om voor een langere tijd naar Nederland te komen. "Ze heeft haar inburgeringsexamen gehaald met drie tienen", zegt Alain trots. Tot die tijd moeten ze het doen met videobellen, maar dat is het volgens Alain dubbel en dwars waard. "Ik zou het iedereen aanraden, als het goed voelt: spring in het diepe."

Alain en Raquel (foto: Omroep Zeeland)

Op sociale media deden we een oproep voor succesvolle liefdesverhalen en daar kwamen veel reacties op. Marite en Dion uit Kruiningen bijvoorbeeld, die elkaar al veertien jaar van de muziekvereniging kenden, maar pas in coronatijd begonnen met daten. Het jonge stelletje Brandyne en Loran, die elkaar tegenkwamen in een WhatsApp-groep van gezamenlijke vriendinnen. En studenten Vivian en Corwin die elkaar via Instagram leerden kennen en een tijd lang alleen maar digitaal contact hadden, voordat ze elkaar in het echt zagen.

De coronamaatregelen zijn voor de een ingewikkelder dan de ander. "We wilden elkaar graag zien, maar door de lockdown werd dat best wel ingewikkeld", vertelt Brandyne. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden, zoals in het geval van Vivian en Corwin. Zij krijgen thuisonderwijs. Omdat ze beide in een andere stad studeren kunnen ze nu meer bij elkaar zijn dan normaal gesproken.

Ontdek Zeeland met een mooie winterwandeling (foto: Ria Overbeeke)

Aan mensen die nog op zoek zijn naar een relatie geeft Hanna een tip: "Blijf vooral dicht bij jezelf. En blijf binnen Zeeland zoeken. Je kan denken dat het een kleine vijver is om uit te vissen, maar het is het echt waard."

Alain zegt daarop: "Ga ervoor. Valt het tegen, dan weet je dat gelijk. Gaat het goed, dan is dit de ideale tijd, want je kunt elkaar heel snel leren kennen. Toon je lef maar een keer."

Lees ook: