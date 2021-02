Duizendpoot Sjaak Sinke puzzelt er noodgedwongen op los in coronatijd

"Daarom heb ik maar weer een paar oude hobby's opgepakt. Zoals mecano of puzzelen", legt Sinke uit. Het is uit nood geboren want Sinke verveelt zich snel door de coronacrisis en zonder atletiekwedstrijden. "Het is natuurlijk een kwestie van tijdspassering. Maar puzzels leggen is ook goed voor je hersens."

In deze tijden mist Sinke de atletiek best erg. Vooral het sociale gedeelte. "Het contact met de wedstrijden mis ik ook, maar vooral mijn vrienden en vriendinnen waar je dan tijdens wedstrijddagen de dag mee doorspreekt. Wat dat betreft is mijn wereldje een stuk kleiner geworden."

Sjaak Sinke puzzelt er flink op los in coronatijd (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer er weer wedstrijden komen is afwachten. "Sporters hebben nu ook weinig kans om zich te laten zien", verzucht Sinke. "Er wordt nog wel getraind maar zonder doel en op den duur wordt dan de motivatie toch een stuk minder."

En dus puzzelt Sinke er de komende tijd nog maar op los. "Ik blijf wel wachten hoor tot er weer een fatsoenlijke wedstrijd komt."

Het verenigingsleven ligt stil. Dat betekent dat honderden Zeeuwse vrijwilligers veel minder bij hun geliefde club zijn dan in normale tijden. De komende weken besteedt de sportredactie van Omroep Zeeland aandacht aan die mensen die er normaal voor zorgen dat alles op en rond de sportvelden op rolletjes loopt.

