Als de klant niet naar de matras kan komen, komt de matras maar naar de klant

De Schipper kan niet alle matrassen uit de winkel meenemen, maar daar heeft hij ook iets op bedacht. "De klant kan online een vragenlijst invullen en aan de hand van die antwoorden nemen we maximaal vijf verschillende matrassen mee die de klant kan uittesten in de mobiele slaapkamer", zegt hij.

"We hebben geprobeerd de huiselijke sfeer te creëren door een plantje neer te zetten en het bed op te maken. Naast het bed staat een podiumpje waar ik op kan zitten en anderhalve meter afstand kan houden, zodat het persoonlijke contact er toch is", legt hij uit. De klant kan er ook voor kiezen om de matras op het eigen bed uit te proberen, als dat past.

Geboren uit noodzaak

Het idee is geboren uit pure noodzaak. De Schipper verwacht dat hij in maart een omzetderving heeft van bijna 65 procent. Nu valt het nog mee, omdat het twee maanden duurt totdat het gewenste product van de klant geleverd kan worden. "In november mochten wij nog klanten in de winkel ontvangen. We hebben het nu druk met het leveren van de matrassen, maar in maart verwacht ik dat de business stil komt te liggen."

Edwin de Mol test een matras in de mobiele slaapkamer (foto: Omroep Zeeland)

Edwin de Mol uit Goes is op zoek naar een nieuwe matras vanwege rugproblemen en reageert verrast als hij de mobiele slaapkamer binnenstapt. "Dit had ik niet verwacht, hij heeft er echt werk van gemaakt!" En al snel is er een matras uitgekozen. "Ik denk dat ik hem maar meteen mee naar binnen neem", zegt De Mol.

Positieve geluiden

De Schipper hoort meerdere positieve geluiden over deze alternatieve aanpak. "Het heeft zeker al tot leuke successen mogen leiden en ik kan me voorstellen dat er een groep zal zijn die, als de winkels weer open mogen, nog steeds bang is. We kunnen die groep op deze manier nog steeds bedienen want we beseffen dat het teruggaan naar de normale situatie niet meteen zal gebeuren."