Valentijnsserenade in plaats van uit eten: 'We hebben nu vast ook een leuke avond'

Het initiatief van de serenade komt van Strandpaviljoen Phanta Rei in Vlissingen. Andere jaren zit het restaurant bomvol geliefdes op Valentijnsdag, maar door de coronamaatregelen is de zaak nu gesloten. Om toch iets van omzet te hebben schakelde eigenaar Willem Jan Buijs de huisband Copy Cat in en gaf ze tevens een borrelplank met hapjes mee om uit te delen.

"Het leuke is dat we zo ook weer eens de vaste klanten zien," zegt Buijs. "En het is ook fijn dat de band weer eens kan spelen, dus het zijn echt drie vliegen in één klap. Maar graag volgend jaar weer een normale Valentijn."

Sexy als ik dans

Tien koppels werden getrakteerd op een serenade op de stoep, waaronder Esther en Leonard. Esther heeft de actie stiekem voor Leonard geregeld en verrast hem met het nummer Sexy als ik dans. "Het is ook zo lang geleden dat we livemuziek hebben gehoord, dat dit extra fijn is," vertelt Esther.

Met een grote glimlach roept Leonard: "Dit is echte liefde op Valentijsdag." Het koppel giechelt naar elkaar en Esther voegt er nog één ding aan toe: "Ik denk dat we samen een hele leuke avond hebben."

