In 't Paerehat doen ze het toch: een carnavalsoptocht door de straten

Iedere deelnemer aan de optocht had zijn eigen bubbel (foto: Omroep Zeeland)

In 's-Heerenhoek, tijdens carnaval omgedoopt tot 't Paerehat, heeft de organisatie ook gekeken naar alternatieven, maar dat bleek volgens voorzitter Ton Oosthoek erg lastig. "Zodra je wat organiseert heb je mensen die erop afkomen. Die moeten dan op anderhalve meter afstand blijven. En het is voor ons niet te doen om dat in goede banen te leiden en te handhaven."

Carnavalsstichting De Koenkelpot heeft daarom andere activiteiten gepland, waarbij de coronamaatregelen wél gehandhaafd kunnen worden. Daar staat carnavalszondag de prijsuitreiking van 'mooist versierde uus of straete' van 2021 op het programma. Mét een coronaproof optocht.

In zo'n twintig afgesloten ballen trok de stoet door het dorp. Er is muziek en er wordt een rondgang gedaan langs de mooist versierde huizen. Juist om te voorkomen dat er veel mensen toestromen naar de optocht is er geen publiciteit gegeven aan de festiviteit.

Volgens Prins Richard heeft dat z'n vruchten afgeworpen. "Er staat wel wat publiek maar we roepen steeds om dat de mensen denken aan de anderhalve meter afstand. Zo te zien lukt dat aardig."

Volgens prins carnaval valt de stunt in goede aarde in het dorp. "De gordijnen bij sommige mensen werden spontaan opgeschoven en de duimpjes werden omhoog gestoken. Ook zeiden een paar mensen dat ze blij waren dat er toch iets te doen was met leuke feestmuziek door de straten."

Feest in de mooist versierde straat van 't Paerehat (foto: Omroep Zeeland)

Dat het volgens de coronamaatregelen eigenlijk niet mag, weten de Paerehatters wel. Maar volgens de prins is verbinding in het dorp ook belangrijk. "Die verbintenis van het mooist versierde huis en straat vonden wij leuk. Iedereen kon thuis knutselen en de mensen hebben dan toch contact met elkaar via de telefoon. Carnaval in 't Paerehat is meer dan bier drinken."

Optocht in 't Paerehat