Politie stopt carnavalsfeest in café Kloosterzande (foto: HVZeeland)

De politie kreeg een melding dat het café was geopend en trof rond 17.00 uur tientallen mensen op straat en zeker 25 bezoekers in het café aan. De mensen hadden carnavalstenues aan. In het café werd volop bier getapt. Wat verder opviel was dat niemand van de bezoekers een mondmasker droeg. Ook de uitbaters niet.

Maatregelen

De gemeente Hulst is geïnformeerd over deze overtreding en kan besluiten tot strenge maatregelen tegen de eigenaar of gebruiker van een pand waar een feest is gevierd, zoals het sluiten van de zaak of een last onder dwangsom.