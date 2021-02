Goedemorgen! Moordzaak, vaccineren onder skihal en een carnavalsoptochtje

Voor de dood van Joost van der Linden uit Vlissingen in oktober 2010 is nooit iemand veroordeeld. Een vrouwelijke verdachte werd door de Hoge Raad vrijgesproken van de moord en kan daar niet meer voor vervolgd worden. Het Openbaar Ministerie vervolgt nu haar toenmalige vriend voor moord in vereniging. Hij moet vandaag voor de rechtbank verschijnen.

(foto: Omroep Zeeland)

De locatie in Terneuzen voor de coronavaccinatie is verhuisd: van het ziekenhuis ZorgSaam naar de leegstaande ruimtes onder de skihal Snow World in Terneuzen. Vandaag wordt er voor het eerst gevaccineerd op de nieuwe locatie. Aanvankelijk zou er vanochtend gestart worden, maar door de verwachte slechte weersomstandigheden is dat uitgesteld.

Iedere deelnemer aan de optocht had zijn eigen bubble (foto: Omroep Zeeland)

In 't Paerehat ('s-Heerenhoek) konden ze het niet laten. Corona of niet; een kleine optocht moet kunnen. En zo trokken een kleine twintig personen, allemaal in hun eigen bubbel, door het dorp. Tijdens de tocht werden de versierde huizen en straten gejureerd. Aan het optochtje was bewust geen ruchtbaarheid gegeven om een grote toeloop van publiek te voorkomen.

In Kloorianenland (Kloosterzande) konden carnavalsgangers zich ook niet bedwingen, maar dan op een manier die minder coronaproof was. Daar besloten zo'n honderd feestgangers dat er gewoon carnaval gevierd kon worden in een kroeg. De gemeente Hulst is geïnformeerd over deze overtreding en kan besluiten tot strenge maatregelen tegen de eigenaar of gebruiker van een pand waar een feest is gevierd, zoals het sluiten van de zaak of een last onder dwangsom.

Als de klant niet naar de matras kan komen, komt de maar matras naar de klant (foto: Omroep Zeeland)

Terwijl normaal gesproken de bedden in beddenwinkel Slapen en Meer in Goes vol liggen met mensen die een matras zoeken, is de winkel al weken verlaten. En een matras online verkopen zonder te kunnen uitproberen, daar gelooft winkeleigenaar Hanjo de Schipper niet in. Als ondernemer moet je slim zijn, dus kwam hij op het idee om een mobiele slaapkamer in te richten waarmee hij en zijn matrassen naar de klant toe komen.

Het Veerse Meer (foto: Jan Douw)

Het weer

Pas op als je de weg opg gaat, het KNMI heeft voor Zeeland code geel afgegeven omdat het nog glad kan zijn.

De dooi zet vandaag door. Dat gaat gepaard met veel bewolking en perioden met regen. Vooral vanochtend kan het nog glad zijn door opvriezing of ijsregen. In de loop van de middag stopt het met regen en klaart het op. Het wordt vandaag maximaal zes graden. Morgen stijgt de temperatuur tot een graad of tien.