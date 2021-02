Zeeland krijgt nog twee vaccinatiestraten

Vrouw krijgt coronavaccin (foto: Omroep Zeeland)

De priklocatie in Middelburg opent 1 maart zijn deuren. In Zierikzee gaan medewerkers vandaag kijken naar mogelijke locaties voor een vaccinatiestraat. De locatie op Schouwen-Duiveland moet in de loop van maart operationeel zijn. "Daar hebben we nu nog geen precieze datum voor, maar in die koers zal het zijn", zegt Ducaat.

Skihal

Vanaf vandaag kunnen Zeeuwen voor hun vaccin terecht in de skihal in Terneuzen. Tot vandaag werden de prikken gezet in ziekenhuis ZorgSaam, maar die locatie was te klein voor grootschalig vaccineren. "Bij SnowWorld hebben we meer capaciteit en meer ruimte om uit te breiden", legt Ducaat de verhuizing uit.

Ook in de Zeelandhallen in Goes wordt gevaccineerd.