Lees terug: OM vraagt om vrijspraak in moordzaak van Joost van der Linden

Voor de dood van Joost van der Linden uit Vlissingen in oktober 2010 is nooit iemand veroordeeld. Een vrouwelijke verdachte werd door de Hoge Raad vrijgesproken van de moord en kan daar niet meer voor vervolgd worden. Het Openbaar Ministerie vervolgt nu haar toenmalige vriend voor moord in vereniging. Hij moet vandaag voor de rechtbank verschijnen.

De zwaar gehandicapte Joost van der Linden werd in een huis aan de Dortsmansstraat in Vlissingen gevonden, een paar dagen nadat hij was overleden. Het Openbaar Ministerie was ervan overtuigd dat een destijds 25-jarige vrouw uit Vlissingen Van der Linden zou hebben gewurgd met een usb-kabel, maar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) kon niet onomstotelijk vaststellen dat verwurging de doodsoorzaak was. Volgens het NFI kon de doodsoorzaak ook een overdosis cocaïne zijn geweest of een combinatie van verwurging en drugsgebruik.

Bewijs lastig

Gevolg was dat, ondanks een eis van twaalf jaar door de officier van justitie, de rechtbank in Middelburg niet bewezen vond dat de vrouw voor de dood van Joost van der Linden verantwoordelijk was. De zaak werd in hoger beroep nogmaals behandeld, en het gerechtshof in Den Bosch veroordeelde de vrouw wel, en legde acht jaar celstraf op.

Niet meer worden vervolgd

De vrouw ging in cassatie bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Die verwees de zaak naar het gerechtshof in Den Haag, waar ze uiteindelijk weer werd vrijgesproken. Dat betekent dat de vrouw niet meer voor dat feit, de moord op Joost van der Linden, kan worden vervolgd.

De familie van Joost kon zich er niet bij neerleggen en diende een klacht in wegens niet-vervolging bij het gerechtshof in Den Bosch. Deze zogeheten artikel 12-procedure zorgt ervoor dat het Openbaar Ministerie de zaak weer moet oppakken. De zaak komt nu, tien jaar later, opnieuw voor de rechtbank in Middelburg.

Vijf maanden cel

Het OM vervolgt nu de toenmalige vriend van de vrijgesproken vrouw voor moord in vereniging. De inmiddels 53-jarige man was de bewoner van het huis aan de Dortsmansstraat waar Van der Linden werd gevonden. Hij werd eerder alleen veroordeeld voor het tegenwerken van de politie in deze zaak. De man hielp zijn toenmalige vriendin om uit handen te blijven van de politie en hielp haar met het wegwerken van het stoffelijk overschot van Van der Linden. Hij kreeg daar vijf maanden celstraf voor.

Na tien jaar duidelijkheid

Het Openbaar Ministerie hoopt dat tien jaar na dato wel duidelijk wordt wat er precies is gebeurd in die woning op 7 oktober 2010. De vrouwelijke verdachte heeft na haar aanhouding in 2010 een bekennende verklaring afgelegd, maar trok die later in. De familie hoopt dat eindelijk iemand veroordeeld wordt voor de moord op Joost.