Bezorgde Vlissingse: 'Laat de Zeeuwse kust met rust!'

Omroep Zeeland trapt vandaag de campagne Geacht Kabinet af. Wat wil jij het nieuwe kabinet meegeven? Dat vroegen we de Zeeuwen en Nienke Rol was de eerste die reageerde met haar zorg over de kustbebouwing. Tot aan de verkiezingen laten we elke dag een Zeeuw aan het woord die een opdracht heeft voor het nieuwe kabinet. Ook hebben we iedere dag een stelling. Reageren kan via onze socialemediakanalen en op dit bericht.

Een kwaliteitsslag, een duurzaam toerismeplan of ecologisch verantwoord wonen. Volgens Nienke Rol zijn het allemaal smoesjes om als overheid door de mazen van de wet te glippen. Haar boodschap aan Zeeland is: "Trap daar vooral niet in!" Iedereen moet volgens haar van de natuur kunnen genieten en niet alleen mensen in hun private hotel of chalet.

Een terechte zorg?

Al jaren is het verdwijnen van het typische Zeeuwse duinlandschap onderwerp van discussie. Eind 2015 dreigde het verdwijnen in een stroomversnelling te komen toen voormalig minister Melanie Schultz van Haegen het besluit nam om het bouwen langs de kust makkelijker te maken.

Er ontstonden tientallen burgerinitiatieven om bouwprojecten tegen te gaan, vaak gesteund door natuur- en milieuorganisaties. Er werden 100.000 handtekeningen ingezameld tegen het volbouwen van de kust en landelijk werden er spelregels over bouwen in de kustzone gemaakt in het zogenoemde Kustpact.

In Geacht Kabinet roepen we Zeeuwen op om hun opdracht voor het nieuwe kabinet te formuleren. Wat wil jij meegeven aan de nieuwe kabinetsleden? Wat vind jij echt belangrijk? Wil jij ook een opdracht meegeven aan het nieuwe kabinet, meld je dan aan op www.omroepzeeland.nl/zeelandkiest.

Boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten is blij met de boodschap van Rol aan de politiek in Den Haag en deelt haar zorg ook al jaren. "We moeten de unieke waarden van de kust respecteren, behouden en beschermen. Ondanks inzet van burgers en natuurorganisaties blijft er te veel speelruimte om te bouwen in de huidige regelgeving van de overheid. We moeten dus waakzaam zijn", aldus Begijn.

Zeeuwse politiek

PvdA-lid Inez Flameling vindt het wel genoeg geweest met die bebouwing. De bouwdrift aan de kust geldt volgens haar in heel Nederland. Toch grijpen de bouwplannen in Zeeland haar het meeste aan. "Bij de Braakman en op de Bevelanden. Er komen telkens nieuwe huizen bij."

Het bouwen aan de kust is voor meerdere partijen interessant (foto: Omroep Zeeland)

De bebouwing en al het bijkomende verkeer vindt Flameling niet alleen een aanslag op de natuur. De bebouwing is ook nog eens geprivatiseerd en dus kunnen anderen er helemaal niets mee. Ze haalt nog een herinnering op. "Een aantal jaren geleden was ik op vakantie in Italië. We wilden naar het strand en hebben drie kwartier rondgereden voor een stukje strand waar we op mochten. Toen was ik nog zo blij dat Nederland niet zo erg was."

Concurrerende gemeenten

Volgens Flameling hoort de kust van ons allemaal te zijn en niet alleen van projectontwikkelaars en wethouders. Er is op het moment geen ministerie van Ruimtelijke Ordening. Dat is nu gedecentraliseerd wat volgens haar concurrentie tussen gemeenten in de hand werkt. "Welke gemeente vindt een park bouwen niet interessant, als ze er WOZ-belasting en toeristenbelasting over ontvangen?"

Het bouwen aan de kust zou goed zijn voor de werkgelegenheid in Zeeland, maar volgens Flameling gaat dit argument niet op. Ze denkt dat er aan de voorkant stelselmatig wordt geroepen dat de bouw van een park of hotel voor meer banen zorgt, dan daadwerkelijk het geval is.