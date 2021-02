Geen sportgala, maar wel complimenten voor Zeeuwse topsporters

De Koning kreeg onverwachts bezoek van gedeputeerde Jo-Annes de Bat, die met een bos bloemen aan de deur kwam. "Dit is fenomenaal, supermooi! Dit had ik niet verwacht toen ik vanmorgen opstond, haha." De Koning (31) werd in 2020 Europees kampioen roeien in Polen. Ook werd hij wereldkampioen indoorroeien in Frankrijk.

Feestmoment

"Het gala is ieder jaar een mooi feestmoment voor de sporters", zegt De Bat. "Het is jammer dat het niet door kan gaan. Toen hebben we gezegd: we moeten toch iets doen om hun prestaties te waarderen."

In totaal werden vijf sporters vanmorgen in het zonnetje gezet. Naast De Koning waren dat mountainbiker Milan Vader, mountainbikester Anne Terpstra, zeiler Paul Hameeteman en dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis. Bij de meesten ging dat via een videoverbinding omdat de sporters op trainingskamp in het buitenland zijn. Later vandaag worden nog twee sporters verrast.

Zeiler Paul Hameeteman ontvangt via een videoverbinding een sportcompliment van gedeputeerde Jo-Annes de Bat (foto: SportZeeland)