Iets minder coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen

In het Adrz in Goes liggen nu zestien Zeeuwen en ZorgSaam in Terneuzen behandelt nu vijf Zeeuwse coronapatiënten. Vorige week waren dat er negentien en vier. Het Adrz behandelt daarnaast ook één coronapatiënt uit Zuid-Holland.

Laagste aantal sinds november

Met 21 Zeeuwse coronapatiënten in de Zeeuwse ziekenhuizen zit onze provincie op het laagste aantal sinds 30 november. Op die dag meldden het Adrz en ZorgSaam dat er bij hen in totaal twintig Zeeuwse coronapatiënten verpleegd werden.

Er liggen zeven coronapatiënten op de intensive care. Vijf in het Ardz en twee in ZorgSaam. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorige week. Toen lagen er slechts vijf coronapatiënten op de ic: vier in het Adrz en één in ZorgSaam.

Niet overleefd

Het Adrz meldt dat vorige week drie patiënten hun besmetting met het coronavirus niet hebben overleefd. Van ZorgSaam zijn de sterftecijfers niet bekend.

Het daadwerkelijke aantal Zeeuwse coronapatiënten dat is opgenomen in een ziekenhuis ligt overigens waarschijnlijk iets hoger. Ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom wil namelijk geen informatie geven over het aantal Zeeuwse patiënten dat daar behandeld wordt. Dat terwijl relatief veel patiënten uit Tholen en Reimerswaal normaal gesproken naar dat ziekenhuis gaan voor een behandeling.