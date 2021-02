Groep 'nieuwe armen' groeit door corona: Jeugdfonds verwacht meer aanvragen

"Dat baseren we op de verhalen die we in de praktijk horen", zegt Dennis Plantinga, coördinator van Jeugdfonds Sport & Cultuur. "En dat is niet gek ook, want als je ziet dat er nu veel zzp'ers of mensen die normaal in de horeca werken thuis zitten dan is het logisch dat die groep van armen groter wordt."

Meer aanvragen Jeugdfonds

De afgelopen jaren kwamen er bij het Jeugdfonds, dat financieel bijspringt wanneer ouders deelname aan een sport niet kunnen betalen, steeds meer aanvragen binnen. In 2020 was dat voor het eerst minder, "We hebben gemerkt dat de tussenpersonen die vaak de aanvragen doen, minder toegankelijk zijn. Veel loketten zijn dicht door corona. Dan wordt het moeilijk om bij ons terecht te komen. Maar het mag niet zo zijn dat de coronacrisis ervoor zorgt dat kinderen straks niet meer mee kunnen doen."

Nu er geen sport is, kunnen binnen het gezin financieel de prioriteiten zijn veranderd." Dennis Plantinga - coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds kan na de coronacrisis kinderen en jongeren financieel helpen om te kunnen sporten, maar volgens Plantinga is het de taak van de Zeeuwse samenleving om om te kijken naar elkaar. "Nu er geen sport is, kunnen binnen het gezin financieel de prioriteiten zijn veranderd. Als ze daardoor niet meer naar de sportclub of muziekles kunnen is dat heel erg sneu."

Jeugdfonds verwacht meer aanvragen vanwege stijgende groep armen (foto: ANP)

Vanwege de 'groep nieuwe armen' die volgens Plantinga aan het ontstaan is, is het belangrijk dat het Jeugdfonds ook voor hen straks zichtbaar is. "Als je het altijd goed hebt gehad en het is nooit een issue geweest of je kon sporten dan ga je niet snel aan ons denken. Maar moet je nu wel financieel andere keuzes maken, en sport of cultuur valt dan af, dan kunnen wij bijdragen zodat de activiteiten voor de kinderen gewoon doorgaan."