Lange rij voor vaccinatiestraat onder skihal in Terneuzen

Lange rij voor nieuwe vaccinatiestraat onder skihal in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De eerste prikken werden vanmorgen om 10.00 uur gezet. De opening van de nieuwe locatie was oorspronkelijk om 08.00 uur gepland, maar vanwege de 'verraderlijke gladheid' die het KNMI voorspelde, werd besloten om de opening uit te stellen. In eerste instantie werd uitgesteld tot 12.00 uur, maar toen bleek dat het in Zeeland wel meeviel met de gladheid, werd vanmorgen besloten om de deuren al om 10.00 uur te openen.

Nog twee vaccinatiestraten erbij

Op dit moment zijn er in Zeeland twee vaccinatiestraten. In Terneuzen en in de Zeelandhallen in Goes. In maart komen er nog twee prikstraten bij in Middelburg en Zierikzee. Met die vier vaccinatiestraten denkt de GGD Zeeland voldoende locaties te hebben om alle Zeeuwen die dat willen op termijn te kunnen inenten.

