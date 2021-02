Vaccinatiestraat in skihal: 'Gelukkig ben ik bijna 85 en mag ik nu al gevaccineerd worden'

Lange rij voor nieuwe vaccinatiestraat onder skihal in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

"Deze periode is voor geen mens leuk, dus ik hoop dat zo snel mogelijk iedereen is ingeënt zodat we weer bij elkaar mogen komen", vertelt De Witte. Hij is blij dat hij door zijn hoge leeftijd nu al aanspraak maakt op het vaccin: "Dat is dan nog een klein voordeel, verder zou ik heel graag dertig jaar jonger zijn!"

Debby Melis van de GGD legt uit waarom er gekozen is voor de ruimte onder de skihal: "Deze locatie biedt meer capaciteit dan de vorige in ziekenhuis ZorgSaam. Dit is een geschikte locatie om op te schalen. Als we meer vaccins krijgen, kunnen we hier al die vaccins toedienen. We kunnen hier 1.000 tot 1.500 vaccinaties per dag zetten. Ook is er veel parkeergelegenheid."

Rijen

Er stonden vanmiddag korte tijd lange rijen bij de skihal. Dat kwam volgens de GGD Zeeland doordat een deel van de mensen te vroeg was voor hun afspraak. De daardoor ontstane rij was van korte duur.

De eerste prikken werden vanmorgen om 10.00 uur gezet. De opening van de nieuwe locatie was oorspronkelijk om 08.00 uur gepland, maar vanwege de 'verraderlijke gladheid' die het KNMI voorspelde, werd besloten om de opening uit te stellen. In eerste instantie werd uitgesteld tot 12.00 uur, maar toen bleek dat het in Zeeland wel meeviel met de gladheid, werd vanmorgen besloten om de deuren al om 10.00 uur te openen.

Nog twee vaccinatiestraten erbij

Op dit moment zijn er in Zeeland twee vaccinatiestraten. In Terneuzen en in de Zeelandhallen in Goes. In maart komen er nog twee prikstraten bij in Middelburg en Zierikzee. Met die vier vaccinatiestraten denkt de GGD Zeeland voldoende locaties te hebben om alle Zeeuwen die dat willen op termijn te kunnen inenten.

