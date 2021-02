Zeeuws Sportakkoord moet kinderen in beweging krijgen, maar dat blijkt lastig in coronatijd

Voetballende kinderen (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde De Bat deed zijn uitspraak in het radioprogramma Zeeuwse Kamer. Volgens De Bat is het nu van belang om te zorgen dat kinderen bijvoorbeeld weer goede gymlessen op school krijgen en dat trainers van sportverenigingen goed met die achterstand omgaan. "Maar ook: hoe gaan ouders hier mee om", voegt De Bat daaraan toe.

Niet naar elkaar wijzen

Toch wil De Bat de verantwoordelijkheid voor motorische achterstanden bij een kind niet alleen bij de ouders leggen: "Het helpt niet als we naar elkaar wijzen, dus laten we het dan maar op z'n minst een gezamenlijke opdracht vinden."

Het is vooral van belang dat we kinderen bereiken om ze te laten bewegen." gedeputeerde Jo-Annes de Bat

De afgelopen jaren kunnen kinderen ook makkelijker kiezen om iets anders te doen dan sporten, bijvoorbeeld muziekles of gamen. Dat hoeft niet erg te zijn, vindt De Bat. "Maar daarnaast zou je ook op een goed niveau moeten willen bewegen en dat moeten we stimuleren", aldus de gedeputeerde. "Het is vooral van belang dat we kinderen bereiken om ze te laten bewegen."

Sporters met een beperking

Een ander onderdeel van de sportakkoord is het in beweging brengen van mensen met een beperking. Pararoeier Corné de Koning is een van de ambassadeurs namens het Zeeuws Sportakkoord om deze groep te bereiken. "Ik vind het mooi om hier een grote rol te spelen door te laten zien wat mogelijk is", legt De Koning zijn ambassadeurschap uit.

Ik denk dat we met z'n allen goed op weg zijn om een stuk inclusiever te zijn" pararoeier Corné de Koning

De Koning snapt dat het voor zowel mensen met een beperking als voor de verenigingen lastig is om mensen met een beperking een plek binnen de club te geven. De Koning liep daar zelf ook tegenaan toen hij op zoek was naar een sport om te beoefenen. Al merkt hij ook dat het de laatste jaren beter gaat. "Ik denk dat we met z'n allen goed op weg zijn om een stuk inclusiever te zijn", zegt de succesvolle pararoeier. Vorig jaar werd hij Europees kampioen roeien in Polen en wereldkampioen indoorroeien in Frankrijk.

Wandelen

Ondanks dat er nog slagen gemaakt moeten worden om alle doelstellingen van het Zeeuws Sportakkoord te bereiken, heeft de provincie wel al lessen geleerd over hoe zij mensen in beweging moeten krijgen. "Het moet vooral makkelijk zijn om mee te doen", zegt Jo-Annes de Bat. Tijdens de coronacrisis is bijvoorbeeld wandelen erg in trek geraakt. "Laat dat dan maar een begin zijn van het in beweging komen van veel Zeeuwen", aldus de gedeputeerde.

De Bat en De Koning in Zeeuwse Kamer over Zeeuws Sportakkoord