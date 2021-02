Relatief veel Zeeuwen zijn getrouwd, nog wel

Pasgetrouwd stel houdt het bruidsboeket naar de camera (foto: ANP)

Van 2010 tot 2020 daalde het percentage getrouwden in Zeeland in totaal met 5,1 procent. In diezelfde periode bedroeg de landelijke daling 7,0 procent. Dat meldt trouwwebsite ThePerfectWedding.nl op basis van de meest recente trouwcijfers van het CBS.

Meeste getrouwden in Veere

De Zeeuwse gemeente met het hoogste gehalte echtelieden is Veere. Daar zit precies de helft van de inwoners, 50,0 procent, in het huwelijksbootje. Daarmee staat Veere landelijk op de derde plek, na de Gelderse gemeenten Rozendaal met 50,8 procent en Heerde met 50,1 procent.

In de gemeente Kapelle is 48,1 procent van de inwoners getrouwd. Daarmee staat die gemeente in Zeeland op de tweede plaats. De minste getrouwde stellen telt de gemeente Vlissingen, daar is 38,6 procent van alle inwoners getrouwd.

Het Vlissingse percentage getrouwden is voor onze provincie dan wel een laag percentage, maar daarmee zit Vlissingen nog steeds precies op het landelijke gemiddelde van 38,6 procent. Ter vergelijking: de gemeente Groningen scoort met 24,0 procent het allerlaagst.

Sterkste daling in Goes

Zeeland telt dus relatief veel getrouwde stellen, maar ook hier neemt dat percentage af. Die daling was het sterkst in de gemeente Goes, met een daling van 9,4 procent in tien jaar tijd. De kleinste daling was te zien in de gemeente Reimerswaal. Daar daalde het aantal echtparen met 0,8 procent.

Landelijk daalde het aantal gehuwde Nederlanders met 7,0 procent. De daling was het sterkst in Maastricht, daar daalde het aantal gehuwden met 13,0 procent.

Uitzondering op de regel

Van alle 352 gemeenten was er maar één die een stijging vertoonde. In de gemeente Urk in Flevoland nam het aandeel gehuwden toe met 2,2 procent.