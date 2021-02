Rommel in de natuur na weekend schaatsen

Rommel achtergelaten na schaatsweekend (foto: Omroep Zeeland)

De boswachters troffen de zakken vol met afval aan na een druk schaatsweekend. "We zetten alle natuurgebieden open zodat iedereen hier plezier kan hebben en dan wordt er toch weer zo'n enorme rotbende van gemaakt", reageert Tijmen Den Ottelander, boswachter van Natuurmonumenten in de Zwaakse Weel.



Blijf dan weg

"Als je alle rotzooi die je meeneemt, te moeilijk is om mee terug te nemen, neem het dan alsjeblieft niet mee. Of blijf dan alsjeblieft weg", verzucht hij.

Ellende in natuurgebied

De Zak van Zuid-Beveland was niet de enige plek waar vuilnis is gevonden. Ook boswachter Jerry van Natuurmonumenten die werkt in het gebied Zeeland-Volkerak en de Zuid-Hollandse Eilanden trof veel troep aan in het natuurgebied. Hij reageert via Twitter: "Wij zijn de rotzooi die iedereen achtergelaten heeft aan het opruimen."