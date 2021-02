Meer coronabesmettingen op Walcheren en de Bevelanden, situatie Veere 'zeer ernstig'

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Verder meldt het RIVM één ziekenhuisopname in onze provincie vanwege ernstige coronaklachten. Het gaat om een inwoner van de gemeente Sluis. Het RIVM heeft geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus geregistreerd.

Zevendagenlijn

Omdat het aantal nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM van dag tot dag flink kan fluctueren, rekent Omroep Zeeland iedere dag het totaal aantal besmettingen uit van de laatste zeven dagen. Daardoor worden de onderliggende trends duidelijker. In de onderstaande grafiek zijn de zevendagenlijnen weergegeven voor vier Zeeuwse regio's.

Daaruit blijkt dat Walcheren de regio is met de meeste besmettingen. Daar vertoont de zevendagenlijn ook een stijging. Een nog sterkere stijging is te zien in de zevendagenlijn van de regio de Bevelanden. De zevendagenlijnen van de regio's Noord-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen blijven nagenoeg op hetzelfde niveau.

Om de regionale spreiding beter in beeld te brengen wordt op het onderstaande kaartje per gemeente het zevendagentotaal naar inwonertal weergegeven. Daaruit blijkt dat de gemeente Veere op dit moment de brandhaard is als het om het aantal besmettingen naar inwonertal gaat. In die gemeente zijn er in zeven dagen tijd 268 besmettingen bijgekomen per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

Daarmee is Veere ook de enige gemeente in Zeeland die boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' uitkomt. Daarvoor moeten er meer dan 250 besmettingen worden geconstateerd per 100.000 inwoners.

Kapelle volgt met 226 en Vlissingen met 197 besmettingen per 100.000 inwoners. Sluis staat met 43 besmettingen per 100.000 inwoners onderaan de lijst.

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen

Middelburg en Vlissingen zijn de gemeenten met de meeste ziekenhuisopnames in de registratie van het RIVM. Vijf inwoners van die twee Walcherse gemeenten werden de afgelopen zeven dagen met ernstige coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Vlissingen was samen met de gemeente Noord-Beveland ook de gemeente waar de meeste inwoners de besmetting met het virus niet hebben overleefd. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM in die twee gemeenten twee sterfgevallen door het coronavirus.