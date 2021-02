OM vraagt vrijspraak in moordzaak Joost van der Linden

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Voor de dood van Joost van der Linden, in oktober 2010 in een huis aan de Dortsmansstraat in Vlissingen, stond eerder een vrouw uit Vlissingen terecht. Zij werd in eerste instantie schuldig bevonden door de Middelburgse rechtbank, maar uiteindelijk werd ze door de Hoge Raad vrijgesproken van moord. Ze kan daardoor niet meer opnieuw worden aangeklaagd, terwijl ze door het OM altijd als hoofdverachte is gezien.

Moord in vereniging

Het Openbaar Ministerie vervolgt nu haar toenmalige vriend voor moord in vereniging. Hij moest vandaag voor de rechtbank verschijnen. De man was echter niet aanwezig omdat hij herstellende is van een hersenbloeding en revalideert. Besloten werd om de zaak zonder hem inhoudelijk te behandelen.

Het is na al die jaren nog steeds niet onomstotelijk bewezen waar de gehandicapte Joost van der Linden aan is overleden. Het kan door verwurging komen, een dodelijke combinatie van cocaïne en morfine, of beide. De advocaat van de verdachte houdt twee mogelijkheden open. Een dodelijke cocktail van cocaïne en morfine, al dan niet in combinatie met geweld, of Van der Linden is omgebracht door de eerder vrijgesproken vrouw, de ex van zijn cliënt.

Geen overtuigend bewijs

De officier van justitie is ervan overtuigd dat Van der Linden door geweld om het leven is gekomen, maar kan niet overtuigend bewijzen dat de mannelijke verdachte de dader is. Net als de officier van justitie pleitte de advocaat dan ook voor vrijspraak. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Vijf maanden cel

De huidige verdachte werd eerder wel veroordeeld tot vijf maanden cel, omdat hij zou hebben geholpen om het lichaam weg te werken en de vrouw uit handen van de politie te houden. De zaak is nu weer voor de rechter omdat de familie een zogenoemde artikel 12-procedure startte. Zij dienden een klacht in omdat het Openbaar Ministerie besloot niet tot vervolging van de man over te gaan. De rechter dwong daarop het OM om de zaak toch weer op te pakken.

