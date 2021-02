Eén jaar na het afschieten van de marinierskazerne: 'We wisten echt van niets'

Toen provinciebestuurder Dick van der Velde op 14 februari, op Valentijnsdag nota bene, hoorde welk naar cadeautje het kabinet voor Zeeland in petto had, zei hij woorden die hij liever niet in het openbaar herhaalt. En bij de Vlissingse wethouder Albert Vader, doorgaans toch een opgewekt mens, is de verontwaardiging nog steeds niet helemaal weggeëbd.

'Achter onze rug om'

"We waren echt ongelooflijk boos. Eigenlijk was heel Zeeland boos en Vlissingen in het bijzonder. Ik heb toen gezegd dat we besodemieterd werden. Achter onze rug om was de staatssecretaris (Barbara Visser van Defensie - red.) met medeweten van haar minister aan het zoeken geweest naar alternatieve locaties," zegt Vader.

Ook Dick van der Velde weet nog goed hoe hij zich voelde toen hij hoorde dat de verhuizing van de marinierskazerne niet doorging: "We zijn bedonderd. Dat was het voornaamste gevoel. En boos." Persoonlijk maakte het Van der Velde ook verdrietig. Hij was op dat moment nog niet zo lang gedeputeerde en als oud-militair wilde hij van de marinierskazerne in Zeeland een succes maken. Maar het werd dus een flop.

Er is veel over gepraat, maar de mariniers kwamen nooit naar Vlissingen (foto: ANP, bewerkt)

Toch gonsde het in Den Haag al maanden van de geruchten dat het Kamerbesluit uit 2012 om kazerne naar Vlissingen te verhuizen wel eens teruggedraaid zou kunnen worden. Hoorden de Zeeuwse bestuurders die geruchten niet of waren ze te naïef?

'Wij wisten echt van niets'

"Dat heb ik me achteraf nog wel eens afgevraagd: waarom hadden wij het niet door en de rest van Nederland blijkbaar wel. Maar wij wisten echt van niets," zegt Albert Vader.

Wel proefde de wethouder weerstand toen in 2017 een nieuwe commandant aantrad bij het Korps Mariniers, Jef Mac Mootry. Die keurde de verhuizing van zijn korps naar Vlissingen af. Dat deed hij in een column in 2018, in het openbaar dus, wat erg ongebruikelijk is voor een Nederlandse militair.

'Altijd gezegd: het gaat door'

"Hij schreef dat ze eigenlijk niet wilden en toen keerde het sentiment. Maar bestuurlijk is altijd gezegd: het gaat gewoon door. Ik hoor het de staatssecretaris nog zeggen," aldus Vader.

Dick van der Velde: "Er waren wel geruchten en daar hebben we ook vragen over gesteld, maar de boot is altijd afgehouden. Pas op 14 februari werd definitief gezegd dat het feestje niet doorging."

Commandant bij het Korps Mariniers, Jef Mac Mootry (foto: Omroep Zeeland)

Naar buiten toe huldigden de Zeeuwse bestuurders tot op het laatste moment en soms tot vervelens toe het adagium 'afspraak is afspraak'. Het mocht niet baten, want het kabinet Rutte had uiteindelijk geen boodschap aan de gemaakte afspraken.

Compensatiepakket

Inmiddels zijn we een jaar verder en ligt er een compensatiepakket voor het niet doorgaan van de marinierskazerne. Er komt een kenniscentrum op het gebied van water en voedsel, een groot justitieel complex met een Extra Beveiligde Inrichting (EBI) - dat is een soort supergevangenis voor zware criminelen - snellere treinverbindingen naar de Randstad, een huisartsenopleiding en nog meer. In totaal wordt er voor 650 miljoen euro in Zeeland geïnvesteerd.

Minister Raymond Knops (BiZa) en onderhandelaar Bernard Wientjes in gesprek met Zeeuwse bestuurders in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Maar hoe zorgen de bestuurders ervoor dat niet opnieuw loze beloften worden gedaan, wat zijn de lessons learned? "De les is in ieder geval dat je zo niet met elkaar omgaat. Uit bestuurlijke optiek is het ongelooflijk dat je dit zo doet. Dat blijf ik ook vinden," zegt Vader nog steeds verontwaardigd. "Strategisch hebben we geleerd dat je in 3,5 maand een compensatiepakket van 650 miljoen euro voor elkaar kunt boksen. Blijkbaar zijn op een hele snelle manier afspraken te maken tussen de Rijksoverheid en de regio."

'Lang boos blijven is niet zinvol'

Dick van der Velde: "Je kunt hopen en wensen dat iets wat je met elkaar heb afgesproken ook gaat lukken. Ik heb geleerd dat lang boos blijven niet zo zinvol is. Zorg dat je de les leert dat je niet altijd iedereen kunt vertrouwen, maar toch moet proberen om gezamenlijk verder te gaan. Ik ben ondernemer geweest en zal altijd proberen contracten dicht te timmeren. Maar ik hoop dat ik ze nooit uit de la hoef te halen."

