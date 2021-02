Schaatsen weer uit het vet in 2022?

De vraag is nu: hoe lang zal het duren voordat de schaatsen weer uit het vet gehaald kunnen worden? Dat is natuurlijk koffiedik kijken, maar wie weet kan het volgend jaar al. Koude winters komen immers vaak in clusters. "Het meest beruchte voorbeeld daarvan zijn de drie winters in de oorlog, 1940, 1941 en 1942. Drie op een rij. En dat komt door de eeuwen heen regelmatig voor", vertelt weerman Jos Broeke.

Dus wie weet zitten wij nu aan het begin van een periode met koudere winters. "De kans dat na dit koude weekje er nog een koude periode aankomt is aanwezig. Die kans is waarschijnlijk groter dan dat het weer heel erg zacht wordt, maar in het algemeen zullen de winters nog steeds zachter worden", legt Broeke uit.

Achteraf kan pas vastgesteld worden of er echt sprake is van zo'n wintercluster. Mocht het zo zijn dat aankomende winter weer een koude periode heeft, dan kan het zomaar gebeuren dat de schaatsen niet lang de kast in hoeven. Maar dat weten we natuurlijk pas volgend jaar.

Afgelopen jaren was er geen sprake van strenge winters. Integendeel. De afgelopen zeven jaar waren de winters mild en dat is uniek volgens Broeke: "Zachte winters zijn er altijd geweest, maar twee of drie achter elkaar is bijzonder en nu hebben we er zeven achter elkaar."

Deze winter zelfs nog de boeken ingaan als zachte winter, als het de laatste twee weken van februari warm wordt. "December was immers te zacht en januari was ongeveer normaal", aldus Broeke.