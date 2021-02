Robesin: 'Ze maken er een zooitje van in Den Haag'

Het boek moet leiden tot een parlementair onderzoek, vindt Robesin (foto: Omroep Zeeland)

Even terug naar de aanleiding. Robesin heeft recent het boek 'Alles voor de Hertogin' geschreven. Dat boek heeft hij naar alle Kamerleden gestuurd, met daarbij ook een petitie.

In die petitie roept hij Kamerleden op een parlementaire ondervraging te beginnen naar de procedure rondom de ontpoldering van Hertogin Hedwigepolder. Volgens Robesin is het tijd voor waarheidsvinding. Want, zo stelt hij, er is van alles misgegaan bij die procedure.

'Geen respect'

In een reactie zegt de vaste Kamercommisie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat het bespreken van de petitie niet op de agenda wordt gezet en dat het nu aan individuele Kamerleden zelf is om dat eventueel wel te doen. "Ik voel mij door de reactie van de vaste Kamercommissie LNV, die blijkbaar namens de hele Tweede Kamer spreekt, afgewimpeld. Met een slecht geformuleerd, warrig briefje. Bepaald niet getuigend van enig respect," aldus Robesin.

Hedwigepolder bij Hulst- archief (foto: Omroep Zeeland)

Het oud-Statenlid uit Hoek geeft niet op. De Zeeuwse SGP-Statenfractie heeft volgens Robesin al toegezegd Kamerleden als Kees van der Staaij te gaan benaderen en Robesin zelf gaat alle fractievoorzitters nog een keer een brief sturen.

'Is toch raar?'

In die brief staat onder meer de volgende passage: "Is het dan te veel gevraagd dat er een parlementaire ondervraging komt? Als uw Kamer daar geen trek in heeft, wees dan op z'n minst eerlijk en geef duidelijk aan waarom u het niet wilt. De commissie laat het kennelijk aan ieder Kamerlid afzonderlijk over om hierover te beslissen. Dat is toch raar? Behandel mijn verzoek plenair, zoals het hoort en breng het in stemming. Met goed geargumenteerde standpunten. Dat is zoals democratie hoort te zijn."

