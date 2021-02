'Je kantoor in De Kuip hebben! Dat is toch wel een soort droom'

Minnaard is content creator bij Feyenoord. Dat betekent dat hij altijd bezig is met het maken van filmpjes voor social media en het schrijven van artikelen voor de website en tijdschriften van de club. "Laatst zei iemand: 'Jullie zijn eigenlijk de oren en ogen van de supporters'", legt Minnaard zijn baan uit. "Ik noem mezelf altijd maar het mediamannetje."

Echte Feyenoorder

"Ik ben een echte Feyenoorder. Altijd al geweest. Ik wilde altijd al in De Kuip werken,'' zegt Minnaard, die opgeleid is als journalist. Nu rijdt hij bijna iedere dag vanuit Yerseke naar Rotterdam. Tijdens corona is dat wel wat minder, maar op wedstrijddagen is hij er sowieso. "Onze dag begint een paar uur voor de aftrap. Dan overleggen we, filmen we de aankomst van de bus, de warming-up en delen van de wedstrijd."

Mitchell Minnaard werkt in De Kuip als content creator (foto: Omroep Zeeland)

Het werk van Minnaard is door corona belangrijker geworden, want er mag geen publiek bij de wedstrijden zijn. De fans zijn afhankelijk van onder meer de content die Minnaard maakt. "Ik mis de supporters wel. Ik zat laatst een oude samenvatting te bekijken. Als je dan ziet hoe een wedstrijd leeft in het stadion en hoe spelers en fans elkaar missen. Dat gevoel is niet te evenaren."

Het lijkt lastig om het supportersgevoel uit schakelen als werknemer van je favoriete club, maar daar heeft Minnaard bijna nooit last van. "Als ik achter de boarding zit, dan kan ik het wel heel goed scheiden. Want ik denk dat niemand erop zit te wachten dat ik door het filmpje heen schreeuw", lacht Minnaard.

'Het is fantastisch'

Voorlopig ruilt Minnaard deze baan niet in. "Ik ben nog nooit met tegenzin in de auto gestapt. Als je je kantoor in De Kuipt hebt, dan is dat toch wel een soort droom. Hier werken is fantastisch. Elke dag met voetbal bezig zijn en dan ook nog bij je favoriete club. Dat is het mooiste wat er is."