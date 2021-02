Bruinisse heeft de primeur: huisarts zet eerste prik met AstraZeneca

Eerste prik met AstraZeneca (foto: Omroep Zeeland)

Eerlijk is eerlijk, het was niet helemaal de eerste prik met het vaccin. Want die is afgelopen vrijdag al gezet bij een zorgmedewerker elders in het land. Maar dit was wel de eerste prik met dit vaccin in Nederland die een huisarts zet in de arm van één van zijn patiënten. AstraZeneca, ook wel bekend als het Oxford-vaccin, is bedoeld voor een heel specifieke doelgroep.

Alleen Zeeuwen die 63 of 64 zijn, het syndroom van Down hebben en die nog thuis wonen, problemen met hun ademhaling hebben en mensen met morbide obesitas komen in aanmerking voor het vaccin.

Beperkte voorraad

De reden dat het RIVM voor Zeeland heeft gekozen is omdat de beperkte voorraad van het vaccin overeenkomt met de hoeveelheid benodigde prikken die in onze provincie met het vaccin moeten worden gezet. De beperkte voorraad is ook meteen de reden waarom er specifiek voor 63- en 64-jarigen is gekozen. Normaal wordt er gewerkt in blokken van vijf jaar. Dat was door de beperkte voorraad niet mogelijk.

Effectiviteit

Het vaccin van AstraZeneca is minder effectief dan de andere vaccins waar nu al prikken mee worden gezet: Moderna en Pfizer. Ook lijkt het minder goed te werken tegen mutaties als de Braziliaanse variant.