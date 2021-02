Goedemorgen! Eerste prik, schaatsrommel en ijsduiken

Zeeland heeft de primeur, omdat de beperkte voorraad van het vaccin overeenkomt met de hoeveelheid benodigde prikken die in onze provincie met het vaccin moeten worden gezet.

Rommel bij de Zwaakse Weel (foto: Omroep Zeeland)

Woedend, was hij. Boswachter Tijmen den Ottelander van Natuurmonumenten. Hij trof zakken vol afval aan bij natuurgebied Zwaakse Weel. Daar werd afgelopen weekend, net als op veel andere plekken in Zeeland, volop geschaatst. Er bleef echter een hoop achter. Een kleine greep van de gevonden omzet bij de Zwaakse Weel: vuilniszakken, lege blikjes, plastic sluitingen, dopjes, lege tassen en zelfs kussentjes.

De Zak van Zuid-Beveland was niet de enige plek waar vuilnis is gevonden. Ook boswachter Jerry van Natuurmonumenten die werkt in het gebied Zeeland-Volkerak en de Zuid-Hollandse Eilanden, trof veel troep aan in het natuurgebied.

Politie en ambulance in Gravenstraat na steekpartij (foto: HV Zeeland)

Vandaag wordt de hoofdverdachte van de steekpartij in Middelburg voorgeleid aan de rechter-commissaris. Afgelopen vrijdagavond raakten twee jongens gewond na een steekincident in Middelburg. De 17-jarige hoofdverdachte wordt verdacht van poging tot doodslag.

Voor de steekpartij zijn nog drie andere jongens aangehouden. Een 15-jarige jongen mocht na een dag in de cel weer naar huis, twee andere jongens (van 12 en 15 jaar oud) konden meteen na het verhoor huiswaarts keren.

De onderwaterwereld van Zeeland. (foto: Roel van der Mast)

We gaan vandaag nog één keer het ijs op. Beter gezegd, het water in om onder het ijs te kijken. Roel van der Mast is voor ons gaan ijsduiken. Gezien het doorgaans zachte winterweer, kan dat niet overdreven vaak. Roel greep daarom samen met Betty van den Berg zijn kans. Het leverde prachtige beelden op.

De Scheldekraan in Vlissingen (foto: Anja van Heiningen)

Het weer

Het weerbeeld is vandaag anders dan dat van gisteren: het is lange tijd droog en af en toe kan de zon doorbreken. In de namiddag en avond kan er wel weer wat regen vallen, daar kan een flinke bui tussen zitten. Het wordt ongeveer 10 graden.