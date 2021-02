Bezorgde ondernemer: 'Laat kleine bedrijven niet omvallen'

In ‘Geacht Kabinet’ delen Zeeuwen dagelijks een boodschap aan ons nieuwe kabinet. Dennis Castel (33) uit Vlissingen... Posted by Omroep Zeeland on Monday, February 15, 2021

"Wij Zeeuwen houden van een gevarieerd winkelaanbod, van kleine winkeltjes, leuke eettentjes, gezellig terrassen maar we lopen straks de kans dat al deze kleine bedrijven hun hoofd niet boven water kunnen houden", die zorg heeft Dennis Castel uit Vlissingen.

De leegstand in de winkelcentra van Middelburg, Goes, Vlissingen en Goes is duidelijk zichtbaar maar Castel denkt dat de lockdown ook zijn tol eist bij de kleinere bedrijven in de toeristensector. "En dat is niet alleen vervelend voor de Zeeuwen zelf, maar we moeten er als ondernemers ook voor zorgen dat Zeeland als provincie aantrekkelijk blijft voor toeristen".

Tot aan de verkiezingen laten we elke dag een Zeeuw aan het woord die een opdracht heeft voor het nieuwe kabinet. Ook hebben we iedere dag een stelling. Reageren kan via Facebook en Twitter en onder dit bericht.

Dennis Castel hoopt met zijn oproep aan de nieuwe regering meer leegstand te voorkomen (foto: Omroep Zeeland)