Personeelstekort in de zorg nog niet opgelost, ondanks honderden extra handen

Meer personeel nodig in de zorg (foto: Omroep Zeeland)

"We hebben honderden aanmeldingen gehad en dat aantal stijgt nog steeds", zegt Anky de Bakker, beleidsmedewerker van Viazorg, dat vraag en aanbod bij elkaar probeert te brengen. "Bij een klein gedeelte van de aanmeldingen gaat het om gediplomeerd zorgpersoneel en dat kunnen we meestal direct plaatsen."

Noodoproepen

"Soms krijgen we echt noodoproepen binnen van werkgevers", zegt De Bakker. "Dan gaat het echt om de heel korte termijn. Of we iemand voor de volgende dag hebben bijvoorbeeld. Omdat ze het rooster niet rond krijgen omdat er veel zieken zijn. Vaak kunnen we dan iemand sturen."

Ruud de Munck is een van de mensen die zich aangemeld heeft. "Ik las al die berichten over tekorten aan personeel en dacht, meld je maar gewoon eens aan. Dat heb ik gedaan op een donderdagavond en binnen een paar dagen werd ik al gevraagd om diensten te draaien als verpleegkundige."

Iets doen voor mensen

De Munck werkte eerder als manager in de zorg, maar wilde weer aan het bed staan. "Ik werk nu op een cohortafdeling in de directe zorg. Daar liggen mensen die besmet zijn met het coronavirus. Dat bevalt me ontzettend goed, dat je echt weer iets kunt doen voor mensen. En het is heel leuk om samen met collega's aan een doel te werken."

"Er is nog altijd een hoog ziekteverzuim in de zorg, we kunnen nog steeds meer mensen gebruiken. En dan vooral gediplomeerd personeel, verzorgenden en verpleegkundigen die meteen inzetbaar zijn", zegt De Bakker van Viazorg. "Er melden zich ook veel mensen zonder ervaring in zorg, maar daar hebben we niet meteen plaats voor. Daarvoor hopen we op de coronabanen die er aan komen."

Coronabanen

Om de zorg te ontlasten, maakt de overheid middelen vrij voor bijna 5.000 fulltime coronabanen. Dit zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Het gaat om tijdelijke banen.

"Het gaat bijvoorbeeld om gastvrouwen of gastheren of mensen die kunnen helpen bij de maaltijd", zegt De Bakker. "We hopen hierbij op nieuwe instroom van mensen die zo kennis kunnen maken met de zorg. In de hoop dat ze uiteindelijk een definitieve overstap willen maken."