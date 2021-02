Erica's man werd in Australië opgegeten door een krokodil, familie in Zeeland zamelt geld in

Andy en Erica (foto: Erica Deurloo)

Stuut vertelt in het radioprogramma Zeeland wordt wakker dat haar nicht verschrikkelijke dagen heeft doorgemaakt. "Afgelopen donderdag is hij niet teruggekomen na het vissen. Erica heeft meteen alarm geslagen en zijn kleine bootje werd gekapseisd en kapot gevonden met vlak daarbij een vier meter lange zoutwaterkrokodil."

Het dier werd afgemaakt en is afgelopen zondag aan wal gebracht. In de buik van het dier werden inderdaad lichaamsdelen gevonden. Deurloo moest de gevonden delen identificeren. Daaruit werd geconcludeerd dat een aanval van de krokodil haar man fataal was geworden.

Actie voor Zeeuwse vrouw in Australië

Deurloo heeft verder geen familie in Australië en moet het overlijden van haar man alleen verwerken. Stuut is de inzamelingsactie gestart zodat de twee zussen van Deurloo bij haar in Australië kunnen zijn om steun te bieden. Volgens Stuut is het al moeilijk genoeg om in coronatijd naar de andere kant van de wereld te reizen. "Je moet eerst twee weken in een quarantainehotel en het is lastig om er te komen. Maar er is een kleine kans en daar gaan we voor."