Volleybalbond schrapt restant van de competitiewedstrijden

Volleybal (foto: Omroep Zeeland)

Omdat het seizoen nu is gestopt, promoveren en degraderen er geen clubs. "Natuurlijk hopen we dat voor het einde van het seizoen teams nog wedstrijden kunnen spelen", zegt Guido Davio, algemeen directeur van NeVoBo. "Echter halen we nu deze drie tot vier wedstrijden uit de kalender, zodat we ruimte maken voor teams om zelf oefenwedstrijden te plannen. Zo kunnen ze zelf bepalen tegen wie ze zouden willen spelen."

Eredivisie

Dat de Eredivisie nog doorgaat is goed nieuws voor Ivo Munter uit Bruinisse. Hij is hoofdtrainer van VCN uit Capelle aan den IJssel en heeft in januari de competitie hervat. Met VCN staat Munter nu op de vierde plek in de dames Eredivisie.