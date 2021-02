Politie zoekt naar vermiste Ichelle in buitengebied Sluis, stoffelijk overschot gevonden

Volg de laatste ontwikkelingen hieronder:

Het stoffelijk overschot werd gevonden in het kanaal langs de Kanaalweg. Volgens politiewoordvoerder Alwin Don is de zoektocht gestart op basis van een tip. De politie speurde de afgelopen uren op een boot de naastgelegen watergang af, zocht met speurhonden in het gebied en er is ook een politiehelikopter ingezet.

Ichelle van de Velde (29) uit Oostburg wordt sinds half december vermist. Vorige week werd een 44-jarige vrouw uit Aardenburg aangehouden. Zij wordt verdacht van moord. Bij onderzoek in haar winkel in Oostburg, vlakbij de winkel van Ichelle, werden volgens de politie sporen gevonden van een misdrijf. De vrouw is vooralsnog de enige verdachte in deze zaak. Haar voorarrest werd afgelopen vrijdag verlengd. Sinds een paar weken werkt een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing aan haar vermissing. Het lichaam van Ichelle is nog niet gevonden, maar de politie acht de kans klein dat zij nog in leven is.

