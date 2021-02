Politie zoekt naar vermiste Ichelle in het buitengebied van Sluis

Opnieuw grote zoektocht naar Ichelle (foto: HV Zeeland)

Volgens politie-woordvoerder Alwin Don zijn ze de zoektocht gestart op basis van een tip. "Maar het is nog niet zeker dat we hier iets vinden. Vorige week hebben we ook gezocht in Oostburg en Aardenburg, maar troffen we ook niets aan." Toch hoopt hij dat er voor de familie snel duidelijkheid komt. "Het is een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant hoop je natuurlijk niets te vinden, maar de familie heeft recht op antwoorden."

Don verwacht dat de zoektocht vandaag nog uren duurt. Er zijn specialistische onderdelen naar Sluis overgekomen, waaronder een boot.

Ichelle wordt sinds half december vermist. Vorige week werd een 44-jarige vrouw uit Aardenburg aangehouden. Zij wordt verdacht van moord. Haar voorarrest werd afgelopen vrijdag verlengd. Eerder werd bij onderzoek in de winkel van de Aardenburgse vrouw in Oostburg, vlakbij de winkel van Ichelle, werden volgens de politie sporen gevonden van een misdrijf. De vrouw is vooralsnog de enige verdachte in deze zaak.

Team Grootschalige Opsporing

Sinds een paar weken werkt een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing aan haar vermissing. Het lichaam van Ichelle is nog niet gevonden, maar de politie acht de kans klein dat zij nog in leven is.

