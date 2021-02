Racoon en Emma Heesters genomineerd voor Edison

Racoon en Emma Heesters maken kans op een Edison, de oudste muziekprijs in Nederland. Racoon is met het nummer 'Het is al laat toch' genomineerd in de categorie song. Emma Heesters kan een Edison in de wacht slepen in de categorie Nederlandstalig.

De jury schrijft dat Racoon veel mooie liedjes heeft uitgebracht. "Het is al laat toch is een schitterend vervolg op hun eerste Nederlandstalige uitstapje Oceaan. De tekst is raak, de luisteraar kan zich erin verplaatsen en herkent de boodschap. De directheid waarmee Bart het zingt doet je luisteren en genieten." In de categorie song maken behalve Racoon ook Bilal Wahib en DI-RECT kans op een Edison. Bilal Wahib met het nummer Tigers, DI-RECT met Soldier On.

Emma Heesters neemt het in haar categorie op tegen Miss Montreal en Rob de Nijs. De jury vindt het knap hoe Emma Heesters haar weg heeft weten te vinden in de Nederlandse popmuziek. "Aanvankelijk was ze zangeres van covers, maar ook haar eigen songs hebben een hoogstaande kwaliteit. De samenwerkingen met Bilal Wahib, Kris Kross Amsterdam en Tino Martin leveren bovendien een eigentijds en nieuw Nederlandstalig geluid op." Emma Heesters laat op Instagram weten het een enorme eer te vinden genomineerd te zijn voor een Edison.

Eind maart wordt bekend welke artiesten er met een Edison naar huis gaan.