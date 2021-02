Geen excuses meer bij Kloetinge; jacht op promotie is ingezet

Afgelopen weekend werden de nieuwe spelers gepresenteerd. Kyle Doesburg en Reguillo Vandepitte komen komende zomer over van derdedivisionist Hoek; Thomas de Rijke komt van derdedivisionist GOES en Jarreau Manuhuwa komt over van ASWH, dat in de Tweede Divisie speelt.

De nieuwe spelers van Kloetinge: Thomas de Rijke, Jarreau Manuhuwa, Reguillo Vandepitte en Kyle Doesburg (vlnr) (foto: Ron Quinten)

"We hebben een spelersgroep die er niet om liegt", zegt voorzitter Jan-Kees de Bruine. "Ja, wat zijn je excuses nog? Die zijn er niet meer, denk ik."

In 2015 degradeerde Kloetinge uit de Hoofdklasse. Sindsdien eindigde Kloetinge telkens in de top vijf van de eerste klasse. Vorig seizoen stond Kloetinge zelfs op de eerste plaats, maar toen werd de competitie vanwege corona vroegtijdig stilgelegd. De club kwam één doelpunt tekort om in aanmerking te komen voor een vrijgekomen promotieplaats.

Kloetinge sinds 2015

seizoen klasse positie 2019/2020 1e klasse C 1e 2018/2019 1e klasse B 2e 2017/2018 1e klasse B 3e 2016/2017 1e klasse C 2e 2015/2016 1e klasse C 5e

In de huidige competitie staat Kloetinge op de tiende plaats in de 1e klasse B, maar de ploeg van trainer Marcel Lourens speelde slechts twee wedstrijden. Daarna werd de competitie opnieuw stilgelegd vanwege corona.

Stappen maken

Voor volgend seizoen zijn alle ingrediënten aanwezig om te kunnen presteren. "Ik wil mijn steentje bijdragen voor het eerste en niet op mijn oude dag hier komen om op de bank te zitten of in het derde te spelen. ik wil stappen maken met deze club", zegt aanvaller Kyle Doesburg. "We hebben een goede mix van jonge spelers, aangevuld met oudere, ervaren spelers, die op een hoog niveau hebben gespeeld. Met deze mix kunnen we wedstrijden over de streep trekken."

Ook middenvelder Reguillo Vandepitte trekt volgend seizoen het shirt van Kloetinge aan. Na tien seizoenen trekt hij de deur bij Hoek achter zich dicht. "Ik wil ook gewoon het Zeeuwse voetbal een boost geven. Ik denk dat dat te weinig in de spotlights staat. Er lopen genoeg voetballers in Zeeland rond die het verdienen om op een hoger niveau te spelen."

Jan-Kees de Bruine, voorzitter van Kloetinge (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de club wordt er niet extra met de geldbuidel gerammeld nu de selectie een kwaliteitsinjectie heeft gekregen. "Ik kan je verzekeren dat we geen gekke dingen doen", zegt voorzitter Jan-Kees de Bruine. "Ik merk het vaker: er wordt gedacht dat er een financiële injectie bij moet komen. Dat is niet zo. We hebben een budget en binnen dat budget wordt gewerkt."

Uit de huidige selectie vertrekken Thijs van den Dries (Luctor Heinkenszand), Ronaldo Meijer (Arnemuiden), Lionel Fitsch (gestopt) en Sylvio Hage (GOES). Luuk van Vossen en Ramon Janson maken volgend seizoen geen deel meer uit van de eerste selectie. De andere spelers hebben bijgetekend of gaan bijtekenen.