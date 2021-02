Politie vindt stoffelijk overschot in zoektocht naar vermiste Ichelle

Volg de laatste ontwikkelingen hieronder:

Vandaag werd met een boot, speurhonden en een politiehelikopter gezocht naar de vermiste Oostburgse. De zoektocht concentreerde zich op het kanaal langs de Kanaalweg tussen Sluis en Retranchement nadat de politie een tip binnenkreeg. Het stoffelijk overschot werd daar in het water gevonden.

Verdacht van moord

Vorige week werd een 44-jarige vrouw uit Aardenburg aangehouden in de vermissingszaak. Zij wordt verdacht van moord op de 29-jarige Ichelle. De vrouw had een winkel in Oostburg, vlakbij de winkel van Ichelle. Daar werden volgens de politie na haar arrestatie sporen gevonden van een misdrijf. De vrouw is vooralsnog de enige verdachte in deze zaak.

Ichelle van de Velde (29) is sinds half december vermist. Op 14 december werd zij nog gezien door een familielid en een dag later was er nog contact met Ichelle. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Meerdere keren zochten zowel politie als vrienden en familie naar de vrouw uit Oostburg. Sinds een paar weken werkt een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing aan haar vermissing. Het lichaam van Ichelle is nog niet gevonden, maar de politie acht de kans klein dat zij nog in leven is.

Lees ook: