Lichaam vermiste Ichelle van de Velde gevonden, verdriet overheerst bij familie

Ichelle van de Velde (foto: Omroep Zeeland)

Vorige week vrijdag liet de politie weten ervan uit te gaan dat Ichelle niet meer in leven was. Een 44-jarige vrouw uit Aardenburg wordt verdacht van moord op de Oostburgse. De vrouw heeft een winkel in Oostburg, vlakbij de winkel van Ichelle. Daar werden vorige week sporen gevonden van een misdrijf. De vrouw is vooralsnog de enige verdachte in deze zaak.

Vandaag werd met een boot, speurhonden en een politiehelikopter gezocht naar de vermiste Oostburgse. De zoektocht concentreerde zich op het kanaal langs de Kanaalweg bij Sluis nadat de politie een tip binnenkreeg. Het lichaam van Ichelle werd daar in het water gevonden.

'Onvoorstelbaar hard bericht' voor de familie

"Het is voor de familie een vreselijk bericht", zegt woordvoerder Lars Walder namens de familie. "Tegelijkertijd betekent het ook dat de nachtmerrie - zoals moeder de afgelopen twee maanden noemde - ten einde is. Nu overheerst het grote verdriet." De familie was op de hoogte van de zoekactie en werd na de vondst als eerst geïnformeerd.

Walder: "Je houdt er rekening mee dat het kan gebeuren, maar als het gebeurt, is het een onvoorstelbaar hard bericht."

