Avondklok blijft voorlopig van kracht

Stationsklok (foto: ANP Foto)

De staat ging tegen deze uitspraak in beroep en vroeg in een spoedappèl de uitspraak te schorsen, in ieder geval tot de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep. Die zitting staat vrijdag op het programma. Een uitspraak zal een paar dagen later volgen.

'Avondklok was geen noodsituatie'

Vanochtend bepaalde de rechter in een door actiegroep Viruswaanheid aangespannen zaak dat de avondklok per direct moet worden opgeheven. De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie, er is zelfs vooraf al over gedebatteerd.