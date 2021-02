Na dertien jaar wachten weer duiken onder het ijs: 'Wat was dit fantastisch'

"Je moet er bij ijsduiken altijd rekening mee houden dat je een plafond boven je hebt zitten en dus niet naar adem kunt happen als dat nodig is", vertelt Roel van der Mast uit Koudekerke. "IJsduiken is fantastisch, maar daarom dus ook heel gevaarlijk." Niet iedere duiker mag ijsduiken, daar moet je speciale diploma's voor hebben.

Veiligheidsvoorschriften

Voordat Van der Mast en Van den Berg het water in gaan, gaan de twee hun checklist aan veiligheidsvoorschriften langs. "Bij een ijsduik ga je altijd met z'n tweeën het water in", vertelt Betty van den Berg uit Vlissingen. "Mocht er iets misgaan met je ademhalingsapparaten, dan heb je altijd nog die van je buddy zodat je zuurstof kunt delen en niet zonder zuurstof onder water komt te zitten."

Het heldere ijs onder water (foto: Roel van der Mast)

Ook bevestigen beide duikers een touw aan hun duikpak. Aan de waterkant, bij het wak waar de duikers onder het ijs gaan duiken, staan twee helpers die het touw vasthouden en zo de reis van beide duikers kunnen volgen. "Via de twee lijnen kunnen wij met de mensen boven water communiceren", vertelt Van den Berg. "Van tevoren spreken wij af wat elk signaal betekent: één keer trekken is bijvoorbeeld: 'alles gaat oké', drie keer trekken is: terugkomen! Er is iets aan de hand."

Het ijs was helder, we konden jullie zien van onder water. Ik zag de bomen, het riet en we speelden met de bubbels."" Roel van der Mast - ijsduiker

Ondanks het gevaar dat op de loer ligt bij het ijsduiken, zijn de duikers maar wat blij dat ze weer onder het ijs konden zijn. "De laatste keer was in 2008", zegt Van der Mast. Van den Berg heeft twee jaar geleden nog kunnen ijsduiken. "Maar niet in Zeeland hoor", vult ze aan. "In het midden van het land heb je natuurlijk sneller vorst en meer zoetwaterplassen. Hier is het al moeilijk om een zoetwaterplas te vinden en echt goed vriezen doet het hier over het algemeen natuurlijk niet."

Aan iedereen laten zien

Wanneer de twee duikers uit het water komen, hebben ze beiden een glimlach van oor tot oor. "Wat was dit fantastisch", roept Van den Berg. "Het ijs was helder, we konden jullie zien van onder water. Ik zag de bomen, het riet en we speelden met de bubbels. Het was fantastisch. Ik zou het wel aan iedereen willen laten zien", zegt Van der Mast.

Zo ziet het ijs er van onderaf uit (foto: Roel van der Mast)

Dat is dan ook de reden waarom Van der Mast overal waar hij duikt, zijn onderwatercamera meeneemt. "We duiken in de Oosterschelde, de Westerschelde, het Grevelingenmeer, het Veerse Meer, noem maar op. En overal gaat die camera met mij mee. Ik wil zo graag laten zien dat Zeeland onder water net zo mooi is als boven water. Zie het als een soort ambassadeurschap van de Zeeuwse onderwaterwereld."