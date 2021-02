GGD Zeeland ontkent en baalt van bericht over negeren landelijke vaccinatierichtlijnen

(foto: Omroep Zeeland)

Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en organisaties in de gehandicaptenzorg kregen op 30 december via een mail van de GGD Zeeland te horen dat iedereen die op een zorglocatie werkt, in aanmerking komt voor het vaccin. Daardoor werden veel meer medewerkers voor vaccinatie uitgenodigd dan is toegestaan, zo meldt RTL Nieuws. "Dit verhaal klopt niet", zeggen GGD Zeeland-directeur Joke Gaemers en Angela Bras, die bestuurder is van ouderenzorgorganisatie SVRZ.

Ongelukkige passage

"GGD Zeeland gaat echt niet in tegen landelijk vaccinatiebeleid", aldus Gaemers. "De ongelukkige passage waaraan RTL Nieuws refereert komt uit een mail aan zorginstellingen waarin we ondersteunend personeel onterecht als indirect patiëntcontact bestempelden. Maar het is nooit de bedoeling geweest om al het zorgpersoneel uit te nodigen. Dat is door zorginstellingen ook nooit zo geïnterpreteerd en dat is dus ook niet gebeurd."

Geen normale situatie

Bras bevestigt het verhaal van Gaemers. "Wij wisten met elkaar - ouderenzorgorganisaties, GGD Zeeland en het beleidsteam zorg, waarin bijvoorbeeld ook de ziekenhuizen en huisartsen zitten - hoe wij dit met elkaar gingen aanpakken. Het was geen normale situatie en er moesten snel beslissingen worden genomen."

"We hadden veel besmettingen onder ons personeel", gaat Bras verder. "Sommige medewerkers met een verleden in de zorg, die nu op een beleidsfunctie zitten, gingen de vloer weer op. Die moesten dus ook gevaccineerd worden. In korte tijd moesten er duizenden uitnodigingen de deur uit. Als je daar maatwerk van wilt maken, ben je zo weken verder."

Gaemers: "Als je het gaat uitpluizen vind je ongetwijfeld mensen die onterecht zijn uitgenodigd. Onder druk gaat niet altijd alles goed. Maar dit verhaal is volledig bezijden de waarheid. GGD Zeeland houdt zich te allen tijde aan de landelijke richtlijnen."

"Vreselijk dat dit verkeerde beeld de wereld in wordt gebracht", besluit Bras. "Dit gaat onnodig onrust en vragen oproepen in de samenleving. Heel jammer."