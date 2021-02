Goedemorgen! Ichelle gevonden, tóch een avondklok en Sisi-ervaring op Walcheren

De politie zocht gisteren met een boot, helikopter en politiehonden naar de vermiste Oostburgse (foto: HV Zeeland)

"Het is voor de familie een vreselijk bericht", zei woordvoerder Lars Walder gisteren namens de familie. "Tegelijkertijd betekent het ook dat de nachtmerrie - zoals moeder de afgelopen twee maanden noemde - ten einde is. Nu overheerst het grote verdriet." Een 44-jarige vrouw uit Aardenburg zit vast in deze zaak en wordt verdacht van moord. De twee kenden elkaar. De komende tijd zal er nog verder onderzoek worden gedaan.

Avondklok

Wel, niet, wel... we kunnen ons best voorstellen dat je gisteren in de war raakte over het nieuws rond de avondklok. Voorlopig blijft-ie van kracht. Gisteren leek het er even op dat de avondklok per direct zou komen te vervallen, nadat een rechter dat bepaald had in een door de actiegroep Viruswaarheid aangespannen zaak. Maar het gerechtshof in Den Haag besloot gisteravond het vonnis voorlopig op te schorten, in afwachting van het hoger beroep dat de staat aantekende.

Dat dient vrijdag. Een uitspraak zal een paar dagen later volgen. Tot die tijd zal je 'gewoon' om 21.00 uur binnen moeten zijn.

De Lippizaners mochten niet zo maar mee naar Vrouwenpolder, Mesu moest op 'keuring' komen (foto: Omroep Zeeland)

Voor paardenliefhebbers en liefhebbers van romantiek: Vrouwenpolder is vanaf de zomer een attractie rijker. Dan kan je met een koets, getrokken door witte Lipizzaners, het Walcherse landschap doorkruisen. Alsof je Sisi herself bent.

Het weer

Het is vandaag vrijwel overal droog en het wordt zacht: 9 graden aan zee tot 12 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Komende nacht en morgenochtend begint de dag ook droog, morgenmiddag valt er af en toe regen en neemt de wind iets toe.