Geacht kabinet: 'Maak Zeeland aantrekkelijk om te wonen en werken'

"Zelfs in deze coronatijd ervaren wij nog hoe goed en mooi het leven hier is", vindt Nieuwdorp. Na 45 jaar heeft hij Zuid-Holland weer verruild voor Zeeland.

Echte Zeeuwen

"Mijn vrouw komt uit Goes en ik ben geboren in Souburg en getogen in Vlissingen, vertelt Nieuwdorp met een Rotterdams-accent. We woonden in de buurt van Brielle en toen ik eerder kon stoppen met werken besloten we om definitief terug te gaan."

Destijds had Nieuwdorp een beetje gemengde gevoelens bij het verlaten van de provincie. "Ik was jong en door de militaire dienst was ik al even weggeweest, dus zag ik Zeeland verlaten voor een nieuwe opleiding toen als een avontuur en een nieuwe uitdaging."

De opleiding die Nieuwdorp wilde doen om douanier te worden was destijds alleen in Amsterdam of Rotterdam. "Wij bouwden daar vervolgens ons leven op, maar kwamen zo vaak als we konden terug naar Zeeland."

"Houd ze niet tegen, maar haal ze wel weer terug"

De insteek van Nieuwdorp is niet om mensen die hun vleugels spreiden tegen te houden. " "Maar zorg wel dat er een percentage terugkomt."

Volgens Nieuwdorp kan het tekort aan huisartsen of leraren opgelost worden, als Zeeland goede huisvesting en faciliteiten kan bieden. "Als je hier fijne betaalbare woningen hebt en een gunstige woonomgeving met supermarkten en restaurants, dan ben ik er van overtuigd dat er meer hoger opgeleiden met hun gezin in Zeeland willen komen wonen."

Nieuwe inwoners winnen

Nieuwdorp denkt dat er ook veel mensen vanuit de Randstad naar een provincie als Zeeland zouden willen komen. "Probeer deze mensen op hun opleidingsinstituut enthousiast te maken over Zeeland en biedt ze een stageplaats aan. Wij zitten in Zeeland te springen om mensen."

Een verlaten straat in Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Niet alleen Zeeland heeft te maken met niet terugkerende inwoners. In meerdere plattelandsgebieden in Nederland is sprake van leegloop. Het aantal dorpsbewoners blijft veelal krimpen, terwijl de steden steeds voller worden.

Tot aan de verkiezingen laten we elke dag een Zeeuw aan het woord die een opdracht heeft voor het nieuwe kabinet. Ook hebben we iedere dag een stelling. Reageren kan via Facebook en Twitter en onder dit bericht.

